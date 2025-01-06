GetirAraç kullanım süreleri 2024’te yüzde 80 arttı

Dakikalık, saatlik ve günlük araç kiralama platformu GetirAraç, 2024 yılındaki kullanım verilerini açıkladı. 2024’te GetirAraç ile 4803 kez aya gidip gelmeye eşdeğer 100 milyon km yol katedildi.

2024 yılı boyunca en çok kiralama başlatılan ve bitirilen ilçe İstanbul’dan Pendik olurken en yüksek güvenli sürüş skoruna İstanbul Ümraniye’den Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sahip. 100 binden fazla kullanım İstanbul ve İzmir havaalanlarında başlayıp bitti.

GetirAraç sadece İstanbul’da kıtalar arasında 300 bin yolculuğa ev sahipliği yaptı. 1 kişi yılın 303 gününü GetirAraç kullanarak geçirdi. En yüksek güvenli sürüş puanını 35 ve üstü yaş kullanıcılar elde etti. Tek araç bir günde en fazla 21 kez kiralanırken bir kullanıcı ise bir günde 16 kez kiralama yaptı. Bir kullanıcı 2024 yılında GetirAraç’ı tam 27 arkadaşına tavsiye etti.

"2024 yılında da yoğun bir şekilde çalıştık"

GetirAraç’ın kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak çözüm ve hizmetler geliştirmeye devam ettiğini söyleyen GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız, “Kullanıcılarımıza araç kiralamada kolaylık sağlayan ve hayatlarını kolaylaştıracak yenilikler sunmak için 2024 yılında da yoğun bir şekilde çalıştık. Bu yıl sunduğumuz rezervasyon hizmetimiz sayesinde kullanıcılarımıza yürüme mesafesinde araç garantisi veriyor, uygulama üzerinden kolaylıkla araç rezerve etme imkanı sunarak planlı ve uzun süreli kullanımlarda büyük kolaylık sağlıyoruz. Kullanıcılarımız, araç kiralama ofislerine gitmeden ya da sayfalarca evrak imzalamadan, önceden belirledikleri yer, gün ve saatte araçlarına zahmetsizce ulaşabiliyor. Böylece, adeta her köşe başında 7/24 ulaşılabilir bir şubemiz varmışçasına kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz. Ayrıca, adrese teslim hizmetimizle rezervasyon yapılan araçları kullanıcılarımızın belirttiği konuma en yakın noktaya teslim ederek süreci daha da pratik hale getiriyoruz. Tüm bunların yanında, 12 aya varan taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı da sunmamız kullanıcılarımız tarafından ilgi gördü. Ayrıca 2024 yılında kullanıcılarımızı fırsat bölgelerine yönlendirerek hem 50 Milyon TL’den fazla indirim sunduk hem de araç bulunurluğunu artırdık. Sağladığımız tüm bu avantajlar sayesinde, GetirAraç kullanım süreleri yüzde 80 oranında artış gösterdi.” dedi.

Güvenlik konusunda önemli geliştirmeler hayata geçirdiklerini belirten Emre Ayyıldız, sensörler ve telemetri sistemleri sayesinde sürücünün fren yapma tarzından el freni kullanımına, hızlanmasından trafik kurallarına ne ölçüde uyduğuna kadar çok kapsamlı bir takip sistemi kullanarak her sürüş sonunda güvenli sürüş puanı oluşturulduğunu söyledi. Yüksek puan ortalamasına sahip kullanıcılar ödüllendirilirken trafikte risk oluşturan sürücülerin ise sistem dışı bırakılabildiğini vurgulayan Ayyıldız, “Devreye alınan sürüş skorlama sistemi ile kaza oranlarında iyileşme sağlayarak trafik güvenliğinin artırılması konusunda da önemli bir gelişme elde ettik. Böylece kullanım başına yapılan kaza/hasar oranında büyük ölçüde iyileşme kaydedildi” dedi.

İş Ortağım ile 400 bin TL’ye varan kazanç fırsatı

GetirAraç’ın yeni yatırım modeli ‘GetirAraç İş Ortağım’ ile şahıslar ve kurumlar da araçlarını GetirAraç filosuna dahil edip ek gelir elde edebiliyor. Şahıs ve ticari şirket sahibi olmak kaydıyla araçlarını en az 1 ay, en fazla 12 ay olmak üzere GetirAraç filosuna dahil edenler; ikinci el ekonomi sınıfı bir araçtan yılda 400 bin TL'ye varan ücret garantili kazanç fırsatından yararlanıyor. Otomobillerini çok fazla kullanmayan ve gelir elde etmek isteyenler, GetirAraç İş Ortağım Platformu’na 7 yaşından küçük ve 70 bin kilometreyi aşmamış araçlarını ekleyebiliyor. GetirAraç; model, yaş ve kilometre koşullarına uygunluk açısından ekspertizden geçirilerek, filoya dahil edilen araçların tüm yönetim süreçlerini de üstleniyor. Aracın GetirAraç’ta bulunduğu sürelerde yaşanabilecek olası hasar, arıza, bakım, muayene ve lastik işlemleri GetirAraç tarafından yürütülüyor.

GetirAraç ile trafikteki araç sayısı azalıyor

3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiklerini söyleyen Emre Ayyıldız, “Şehir hayatında anlamlı bir etkimiz olması için GetirAraç olarak kendimizi sürekli yeniliyoruz. Şu an için yalnızca İstanbul ve İzmir’de hizmet veriyoruz. Getir ve bitaksi uygulamaları içinden de ulaşılabilen GetirAraç’a dakikalar içinde kaydolunarak çok kısa sürede istenilen arabaya ulaşılabiliyor. Kullanıcı dostu uygulamamız sayesinde GetirAraç’ı bir kez kullandıktan sonra tekrar kullanılma oranı yüzde 74. Sadece otomobili olmayanların daha kolay hareket etmesini sağlamakla kalmıyoruz. Belli durumlar ve gereksinimler için otomobile sahip olma ihtiyacını da ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede, bireysel araç sahipliğinin azaltılmasına ve dolayısıyla trafikteki araç sayısının düşürülmesine katkıda bulunuyoruz. Paylaşımlı araç modelimiz, karbon ayak izinin azalmasına ve daha sürdürülebilir bir şehir yaşamına destek oluyor. 2024 yılında 27 bin 83 ağacın sıfırlayabileceği karbon salınımını GetirAraç ile önlemiş olduk.” dedi.

2024’ten dikkat çeken detaylar

● 4.803 kez aya gidip gelmeye eşdeğer 100 milyon km yol katedildi.

● En çok kiralama başlatılan ve bitirilen ilçe İstanbul Pendik

● En yüksek güvenli sürüş skoruna İstanbul Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

● 35 yaş üstü kullanıcılar daha yüksek güvenli sürüş puanına sahip