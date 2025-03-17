Galatasaray sermaye tavanını yükseltecek
Galatasaray, sermaye tavanını 5,4 milyar TL’den 27 milyar TL’ye çıkarma kararını 11 Nisan’daki genel kurulda görüşecek.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu.
Toplantının 11 Nisan'da Metin Oktay Caddesi’ndeki Rams Park’ta yapılacağını açıkladı. Toplantıda, sermaye tavanının 5.4 milyar TL’den 27 milyar TL’ye çıkarılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği görüşülecek.
Sermaye artırımı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabi olarak gerçekleştirilecek.