İş Bankası'ndan hisse geri alım kararı

İş Bankası borsa işlem gören ortaklıklarından hisse geri alınmas, sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konusunda genel müdürlüğü yetkili kıldı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada toplam tutarı 5 milyar lira olmak üzere ANHYT, ANSGR, ISFIN, ISGSY, ISGYO, ISMEN, ISYAT, SISE, TSGYO, TSKB hisselerinden geri alım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bankamızın Borsada İşlem Gören Bağlı Ortaklıklarına Ait Payların Piyasadan Satın Alınması Hakkında Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2025 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır" denildi.