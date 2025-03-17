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PepsiCo'dan 1,95 milyar dolarlık satın alma

PepsiCo, prebiyotik içecek markası poppi’yi 1,95 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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PepsiCo'dan 1,95 milyar dolarlık satın alma
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PepsiCo'dan söz konusu satın alma anlaşmasına dair açıklama yapıldı. Açıklamada, poppi'nin 1,95 milyar dolar karşılığında satın alınması için kesin bir anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Satın almanın diğer koşullarının belirtilmediği açıklamada, işlemin düzenleyici onayı da dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabi olduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PepsiCo Üst Yöneticisi (CEO) Ramon Laguarta, yeni alanlarda inovasyon yaparak ve stratejik satın almalar yoluyla yiyecek ve içecek portföylerini uzun yıllardır geliştirdiklerini ifade etti.

Tüketicilerin yaşam tarzlarına uyan, sağlık ve zindeliğe yönelik artan ilgilerine yanıt veren kullanışlı ve lezzetli seçenekleri her zamankinden daha fazla aradığına dikkati çeken Laguarta, poppi'nin bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik portföy dönüşüm çabaları için harika bir tamamlayıcı olduğunu vurguladı.

Beş gramdan fazla şeker içermiypr

Prebiyotikler, meyve suyu ve elma sirkesini bir araya getiren, porsiyon başına beş gramdan fazla şeker içermeyen düşük kalorili bir içecek markası olan poppi, hızlı bir büyüme kaydetmişti.

Allison ve Stephen Ellsworth tarafından oluşturulan marka, girişimcilere ürünlerini yatırımcılara tanıtma imkanı veren "Shark Tank" programında keşfedilmişti.

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