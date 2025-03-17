Bu iş yerinde en düşük işçi maaşı 100 bin TL'yi aştı! Sosyal haklarla birlikte 180 bin TL'ye dayandı

Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Bayer Türk Kimya firmasında toplu iş sözleşmesi sendikanın genel merkezinde imzalandı. Toplantıya sendika ve iş veren temsilcileri katıldı.

"Çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira"

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre imzalanan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama yapan Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, sözleşmeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Toplu iş sözleşmesinin önümüzdeki iki yılı kapsadığını anlatan Kırmızıçiçek, “Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira.” diye konuştu.

Bayer Türk Kimya'nın 9 ofis ve iki fabrikası bulunuyor

Bayer Türk Kimya firmasının ülke genelinde 9 bölge ofisi ve biri Kocaeli, diğeri İstanbul’da iki üretim tesisi bulunuyor.