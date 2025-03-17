Hyundai Türkiye'de üst düzey atama! Yeni CEO YongJin Alex Kim oldu

Hyundai Motor Türkiye'nin yeni Ceo'su YongJin Alex Kim oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021'den beri Hyundai Motor Türkiye'de CEO olarak görev alan Sangsu Kim ise yeni görevine Güney Kore'de devam edecek.

YongJin Alex Kim hakkında

Güney Kore'deki Hanyang Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan YongJin Alex Kim, kariyerinde daha önce Hyundai Motor Slovakya ve Hyundai Motor Çekya'da CEO olarak görev yaptı.

2020'de Hyundai Motor Avrupa'ya İş Stratejisi Başkan Yardımcısı olarak atanan Kim, son görev yeri olan Hyundai Motor Company'de ise Global Satış Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Hyundai markasında 30 yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda çalışarak önemli başarılara imza atan Kim, Hyundai yolculuğuna Hyundai Motor Türkiye'de CEO olarak devam edecek.

1997'den bu yana üç milyondan fazla araç üreten Hyundai Motor Türkiye, ülke genelinde istihdamın artmasına, ihracatın desteklenmesine ve ülke ekonomisine katkılarıyla otomotiv sektöründe önemli bir yer sahibi.