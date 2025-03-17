Akenerji'nin yeni genel müdürü Hakan Yıldırım oldu

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ’in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji’nin, üst yönetiminde bayrak değişimi yaşandı.

5 Mart'ta görevinden ayrılan Serhan Gençer'in yerine Hakan Yıldırım, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Enerji sektöründe çeşitli şirketlerde orta ve üst düzey yönetici olarak uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Yıldırım, 17 Mart'ta görevine başladı.

Akenerji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ataünal, konuyla ilişkin yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“İnsanı ve çevreyi odağına koyan Akenerji’nin, önümüzdeki dönemde hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyeceğine ve sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Akenerji yenilenebilir enerji, finansal sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı projelerle büyümeye; kadın istihdamını artırma, eğitimi destekleme ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla da toplum için değer yaratmaya devam edecek."

Hakan Yıldırım kimdir?

Kariyerine 1998 yılında Aselsan’da başlayan Yıldırım, 2000-2005 yılları arasında Gama Güç Sistemleri bünyesinde doğalgaz boru hatları, kombine çevrim santralleri ve kömür santralleri projelerinde saha mühendisi ve devreye alma grup müdürü olarak görev aldı. 2005 yılında Siemens Türkiye'de Proje Müdürü olarak göreve başlayan Yıldırım, 2018 yılında Siemens Gamesa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak Siemens’ten ayrıldı. Enerji sektöründeki liderlik yolculuğu Kalyon Enerji Yatırım A.Ş.'de CEO olarak devam etti ve burada 2018-2020 yılları arasında görev yaptı. Ardından Sanko Enerji’de 2020-2024 yılları arasında CEO pozisyonunda bulundu. Son olarak Aksa Enerji’de şirketin küresel bir enerji oyuncusu olma yolunda stratejik bir adım olarak konumlandırdığı Mükemmeliyet Merkezi’nin yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Sektördeki derin bilgi ve birikimiyle Hakan Yıldırım, 2019-2020 yılları arasında Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanlığı ve DEİK Enerji İş Konseyi Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Hakan Yıldırım, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olup, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme alanında tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.