Türkiye'nin en zengin iş insanı Murat Ülker "Atatürkçü ve Muhafazakar" olduğuna dair iddialara cevap verdi

5.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker, LinkedIn üzerinden gelen takipçilerinin sorularını cevapladı.

Ünlü iş insanı, "Murat Ülker'in Murat Ülker'le röportajı 1" başlıklı paylaştığı notta, ailesinin kökeninden, politik görüşünden, aldığı eğitimlerden ve gençlik yıllarından bahsetti.

"Yahudi değiliz, soyum Tatar"

Ailesinin kökenleriyle ilgili soruya yanıt veren Ülker, "Babam, yaşadığı kötü olaylar nedeniyle Kırım’a pek ilgi duymuyordu ama ben geçmişin izlerini sürdüm. Ailemiz Osmanlı’nın Evlad-ı Fatihan neslinden geliyor. Ancak bazen sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılıyor. ‘Hazar Yahudisi’, ‘Karay Türkü’ gibi şeyler söyleniyor. Bunlar temelsiz iddialar. Biz Hazar veya Karay Türkü değiliz, ancak Tat’ız; yani sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğuyuz" dedi.

"Her siyasi gruptan arkadaşım vardı"

Ülker'in eğitim hayatına dair en çok merak edilen sorulardan biri, neden İmam Hatip Lisesi yerine İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih ettiğiydi.

Murat Ülker, bu kararını şu şekilde açıkladı:

“Babam ve büyük amca oğlum İstanbul Erkek Lisesi mezunuydu. Ama buraya sadece aile geleneğinden dolayı gitmedim, kazandım ve dördüncü oldum. Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etmemin nedeni ise 1977’de Türkiye’de eğitimini İngilizce sürdüren en iyi okul olmasıydı. Ama tabii ailece konuşup karar veriyorduk."

Ülker, eğitim yıllarında her türlü siyasi grubun içinde arkadaşlarının olduğunu ancak kendisini belirli bir ideolojiyle tanımlamadığını da ekledi.

"Kuran kursuna gitmedim"

Kendi çocukluğunu anlatırken, “Dini bütün bir ailede mi büyüdünüz?” sorusunu kendisine yönelten Ülker, ilk din eğitimini Mahmut Bayram Hoca’dan aldığını ve ailesinin dini hassasiyetlere önem verdiğini ancak bunun aşırılığa kaçmadan yaşandığını belirtti: "Hala daha yeni fikirlere ve kritiğe açığım yani aydınlanmam sürüyor. Kuran kursuna ise gitmedim."

"İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu değilim"

Sosyal medyada hakkında çıkan spekülasyonlara da değinen Ülker, bu tür iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını belirtti:

“Bazen ‘Atatürkçü’ olduğum söylenir, bazen ‘muhafazakâr kesime ihanet ettiğim’ iddia edilir.

İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim. Başka konularda da şucu, bucu diye anılacak takıntılara sahip değilim.

Gerçek şu ki, ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Ama ne yazık ki sosyal medya dünyasında saçma sapan iddialar tık getirdiği için yayılıyor. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim.”

"80'lerde bütün aile silah eğitimi aldık"

1980'li yıllarda silah eğitimi aldığını açıklayan Ülker, "80’li yıllara girerken, askeri darbeye doğru gidilen ortamda ben ve ablam Ahsen Hanım silah eğitimi aldı. Sıkıyönetim komutanları ailenin ölüm listesinde olduğunu belirtiyordu. Devletin güvenlik sorunu yaşayanlara yakın koruma vermesi sınırlı olduğundan babam fedailer kiralamıştı. Silah eğitimini bütün sülale almıştı ve silahlıydık; ama bu normaldi bizim için" ifadelerini kullandı.