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İş insanı Murat Ülker soyadının neden değiştirildiğini açıkladı

Ünlü iş insanı Murat Ülker, ailesinin soyadının başlangıçta "Berksan" olduğunu ve daha sonra neden "Ülker" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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İş insanı Murat Ülker soyadının neden değiştirildiğini açıkladı
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Forbes Dergisi'ne göre 5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker, LinkedIn üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ülker, soyadlarının nasıl Berksan'dan Ülker'e dönüştüğüne dair gelen bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"Berksan soyadında karar kılmışlar"

'"Ailemiz, Kırım’da “Devletler Sülalesi” diye anılıyor. “Devlet”, Dedemiz Hacı İslam Efendi’nin aile lakabı; buna soyadı da diyebilirsiniz. Yani, Kanuni’nin “Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi” özdeyişinde yer alan “devlet” anlamında...1929’da Kırım’dan göç eden ailemizin Türkiye’de yeni Soyadı Kanunu’yla birlikte bir soyadı almaları gerekmiş. Dedemin adı İslam. Kırım’daki aile lakabını alırsa, bu defa “İslam Devlet” olacak. Ondan vazgeçmiş. Tekrar düşünmüşler, taşınmışlar, “Berksan” soyadında karar kılmışlar."

Amcam ile babam 'Ülker' ismini bulmuş

Murat Ülker, "Aradan uzun yıllar geçtikten sonra, bilindiği gibi amcam ile babam bir bisküvi imalathanesi satın almışlar. İmalathanenin adı “Üçyıldız Bisküvileri” imiş. Bu işyerini satan kişi, son anda markasını vermekten vazgeçince, “Ülker” ismini bulmuşlar.

“Ülker Bisküvileri” piyasaya çıktıktan bir süre sonra, müşterilerden firmaya sipariş mektupları gelmeye başlamış. Zarfların üzerinde de, “Asım Ülker” veya “Sabri Ülker” isimleri yer alıyormuş. Yani, müşterilerimiz, markamızı, soyadı zannetmişler. Babamdan işitmiştim; görüştüğü yabancılar da kendisine “Mr. Ülker” diye hitap ediyorlarmış. Aile büyüklerimiz, bu gelişmeler üzerine düşünmüş, taşınmış, “Soyadımızı, herkesin bildiği, kendiliğinden oluşan ‘Ülker’ ismine çevirelim” demişler. açıklamasında bulundu.

 

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