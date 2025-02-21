SEC, Coinbase Global'e karşı açtığı davayı sona erdirdi

Coinbase Global, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), kripto borsasına karşı açtığı davayı geri çekmeyi planladığını ve bir zamanlar ticaret platformu ve daha geniş sektör için varoluşsal olarak kabul edilen çekişmeli bir yıl süren yasal savaşı sona erdirdiğini söyledi.

Karar, kripto sektöründeki yetkililerin sektörü yaptırım eylemleri yoluyla düzenlemeye çalıştığından şikâyet ettiği eski SEC Başkanı Gary Gensler'in politikalarından en son geri çekilme oldu.

Geçtiğimiz hafta SEC, Başkan Donald Trump'ın kripto dostu yönetimi altında dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçevenin geliştirilmesinin beklemede olduğunu gerekçe göstererek Binance'e karşı benzer bir davayı beklemeye alma talebinde bulundu.

Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal bir röportajda “Kriptoya karşı savaş, en azından Coinbase için geçerli olduğu üzere, sona erdi” dedi.

SEC, 2023 yılında hem ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase'e hem de rakip ticaret platformu Binance'e dava açmıştı.