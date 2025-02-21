Skandallarıyla ünlü Kanye West token çıkarıyor

Projeye yakın üç kaynağın Coindesk'e verdikleri bilgiye göre göre, daha önce Kanye West olarak bilinen yeni adı Ye olan sanatçı, bir kripto token piyasaya sürmeyi planlıyor.

YZY adlı token, Ye'nin nefret dolu söylemlerine yanıt olarak kendisiyle bağlarını koparan Shopify gibi platformların yanından geçmesine yardımcı olmak için tasarlandı.

Kripto, sansüre dirençli ethosuyla Ye'ye ünlü statüsünden para kazanmak için alternatif bir yol sunuyor.

Ye'nin Yeezy giyim markasının adını taşıyan YZY tokeninin yüzde yetmişi Ye'nin şahsına ayrılacak, sadece yüzde 10'u likidite sağlama ve yüzde 20'si yatırımcılar için tahsis edilecek.

Ye'nin kriptoya girmesi, iş imparatorluğunu zorlayan yıllarca süren kamuoyu tartışmalarının hemen ardından geldi.

Dolandırıcılık teklifi

Geçtiğimiz haftalarda Ye, kendisine 2 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığı teklifi sunulduğunu ve bunu reddettiğini duyurmuştu. İddiaya göre, Ye’nin sosyal medya hesabından sahte bir kripto para promosyonu paylaşacak ve yaklaşık 2 saat hesabında bu paylaşımı tutacak ardından da hesabının hacklendiğini öne sürecekti.

West’in 32,6 milyon takipçisi bulunan hesaptan büyük bir dolandırıcılık yapılması amaçlanıyordu. Ancak West, bu teklifi kesin bir şekilde geri çevirdiğini belirtmişti.

2022 yılında Ye, canlı bir röportajda Adolf Hitler'i övmek ve Yahudi halkı ve diğer gruplar hakkında kışkırtıcı söylemler içeren bir dizi antisemitik yorum yaptıktan sonra ünlü markalarla olan iş anlaşmaları sonlandırılmıştı.