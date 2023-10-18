GAMI, ekosistemini genişletmeyi hedefliyor

Merkeziyetsiz finansın (DeFi) hızla büyüyen, DeFi’ın parçalanmış ekosistemini birleştirerek kullanıcı deneyimini basitleştiren Web3 Venture Builder’ı GAMI, alanında yenilikçi teknolojiler geliştirerek büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Web3 dünyasının önde gelen medya markası Cointelegraph’ta yer alan makalede, DeFi’ın karmaşık yapısının kullanıcılar için bazen zorlukları yarattığı fakat GAMI’nin DeFi yolculuğunu daha anlaşılır ve basit hale getirdiği özel olarak vurgulandı.

Makalede aynı zamanda GAMI’nin Web3’ün en popüler alanlarından biri olarak gösterilen DeFi dünyasına sağladığı yenilikler ve kolaylıklar sayesinde adından “süper platform” olarak söz edildi.

Cointelegraph’ta yer alan içeriğe göre; DeFi platformlarının kullanım süreçleri acemi kullanıcıların DeFi’dan uzaklaşmasına sebep oluyor. Modüler blokzincir platformu GAMI, çeşitli platformları bir çatı altında toplayarak DeFi deneyimini daha basit, kullanıcı dostu bir hale getiriyor.

Birden fazla kullanım senaryosunu tek bir platform üzerinden yöneterek daha hızlı ve kolay adaptasyonu teşvik eden GAMI, B2B ve B2C kullanıcılarının birlikte yer alabileceği bir ekosistem yaratıyor. GAMI hakkında Cointelegraph’ta yayınlanan içerikte, “GAMI, kişisel portföy yönetim platformu Corein, Metaverse NFT Pazar yeri WOMI ve kripto ödeme altyapısı GPay gibi farklı uygulamalar üzerinde çalışarak ekosistemini genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca GAMI ekosisteminin en son ürünü TheSender.App ile kullanıcılar EVM tabanlı layer1 ve layer2 blokzincir ağlarında yalnızca tek bir işlemle birden fazla adrese sadece 1 dolar karşılığında coin veya token gönderebiliyor.” ifadelerine yer verildi.