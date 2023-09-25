Garanti Bankası, takipteki kredi portföyünü 492 milyon TL'ye sattı

Garanti Bankası, toplam 1.3 milyar lira büyüklükteki takipteki kredi portföyünü 491.8 milyon liraya sattı. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 531.1 milyon lira tutarındaki alacağını 210.7 milyon liraya Ortak Varlık Yönetim'e, 530.9 milyon lira tutarındaki alacağını 216.3 milyon liraya Dünya Varlık Yönetim'e, 231.3 milyon lira tutarındaki alacağını da 64.8 milyon liraya Sümer Varlık Yönetim'e sattı.