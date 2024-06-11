Garanti Bankası'ndan tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı

Türkiye Garanti Bankası, tahsili geçikmiş alacak portföylerini sattığını açıkladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam 2 milyar 298 milyon liralık tahsili geçikmiş alacak portföyünü dört ayrı varlık yönetim şirketine 897,6 liraya sattığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- 15.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 304.633.852,97 -TL olan; kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 116.100.000,00 -TL.'ye Ortak Varlık Yönetim AŞ.'ye,



- 24.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 261.655.365,01-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 110.600.000,00-TL.'ye Ortak Varlık Yönetim AŞ.'ye,

- 16.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 301.884.005,91-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 110.600.000,00-TL.'ye Emir Varlık Yönetim AŞ.'ye,

- 23.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 260.366.149,62-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 110.200.000,00-TL.'ye Gelecek Varlık Yönetim AŞ.'ye,

- 17.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 303.983.940,32-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 110.300.000,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,

- 18.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 303.457.454,29-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 108.900.000,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,

- 19.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 281.294.492,73-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 116.000.000,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,

- 22.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 281.106.531,30-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 114.900.000,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye olmak üzere, sekiz ayrı portföy halinde, toplam 897.600.000,00 TL bedele satılmıştır."