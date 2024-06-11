Garanti Bankası'ndan tahsili gecikmiş alacak portföyü satışı
Garanti Bankası, yaklaşık 2 milyar 298 milyon liralık tahsili geçikmiş alacak portföyünü Ortak Varlık Yönetim, Emir Varlık Yönetim, Gelecek Varlık Yönetim ve Dünya Varlık Yönetim şirketlerine 897,6 milyon liraya sattığını duyurdu.
Türkiye Garanti Bankası, tahsili geçikmiş alacak portföylerini sattığını açıkladı.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam 2 milyar 298 milyon liralık tahsili geçikmiş alacak portföyünü dört ayrı varlık yönetim şirketine 897,6 liraya sattığını belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- 15.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 304.633.852,97 -TL olan; kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 116.100.000,00 -TL.'ye Ortak Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 24.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 261.655.365,01-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 110.600.000,00-TL.'ye Ortak Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 16.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 301.884.005,91-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 110.600.000,00-TL.'ye Emir Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 23.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 260.366.149,62-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 110.200.000,00-TL.'ye Gelecek Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 17.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 303.983.940,32-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 110.300.000,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 18.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 303.457.454,29-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 108.900.000,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 19.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 281.294.492,73-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 116.000.000,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 22.04.2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 281.106.531,30-TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 114.900.000,00-TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye olmak üzere, sekiz ayrı portföy halinde, toplam 897.600.000,00 TL bedele satılmıştır."