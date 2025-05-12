  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Garanti̇ BBVA Portföy yatırım fonlarının büyüklüğü 600 milyar TL’yi aştı
Takip Et

Garanti̇ BBVA Portföy yatırım fonlarının büyüklüğü 600 milyar TL’yi aştı

Garanti BBVA Portföy, 2025’in başından bu yana yatırım fonlarında gösterdiği istikrarlı performansla 600 milyar TL’yi aşan yatırım fonu büyüklüğünü yatırımcılarının güveni ve desteğiyle şekillendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Garanti̇ BBVA Portföy yatırım fonlarının büyüklüğü 600 milyar TL’yi aştı
Takip Et

Garanti BBVA Portföy, bu süreçte farklı yatırımcı ihtiyaçlarını merkezine alarak yenilikçi temalarda yeni fonlarını piyasaya sundu. Teknoloji şirketlerinden ihracatçı firmalara, yarı iletken teknolojilerden siber güvenlik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede oluşturduğu ürün portföyüyle, fon evrenini daha da zenginleştirdi.

“Bu başarıyı yatırımcılarımızla sağladık”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, “2025’e yatırımcılarımızın güçlü desteğiyle başladık. Yılın ilk aylarından itibaren gösterdiğimiz performansla, yatırım fonlarında 600 milyar TL’yi aştık. Bu başarı, yalnızca rakamlarla değil, birlikte yol aldığımız yatırımcılarımızla kurduğumuz güven ilişkisiyle anlam kazanıyor. Biz, her bir yatırımcımıza yatırım tutarından bağımsız olarak aynı uzmanlıkla yaklaşıyor, herkesin profesyonel portföy yönetimine erişmesini sağlıyoruz. TEFAS’a açık olan fonlarımız sayesinde yatırımcılar, Garanti BBVA Portföy ürünlerine tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden ulaşabiliyor. Yenilenen tasarımı ve işlevselliği ile Garanti BBVA Mobil üzerinden de yatırım fonlarımızın alım-satımını rahatça yapmak mümkün.

Sadece ürün çeşitliliğimizle değil, aynı zamanda hizmet modelimizle de yatırımcılara katma değer sunuyoruz. Fonlarımız aracılığıyla yatırımcıların birikimlerini profesyonel yönetim altında değerlendirmesini sağlıyor, finansal hedeflerine ulaşmalarında rol üstleniyoruz. Garanti BBVA Portföy olarak yatırım fonlarında ulaştığımız bu büyüklük, yatırımcılarımızla birlikte büyüyen bir finansal yol arkadaşı olduğumuzu göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Yatırımcılarımızın beklentilerini dikkatle dinliyor, zengin fon evrenimizde sunduğumuz ürünler ile ihtiyaçlarına karşılık vermeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle, ulaştığımız bu büyüklüğü yatırımcılarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir başarı olarak görüyor, bize duydukları güven için teşekkür ediyoruz” dedi.

Bankaların promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel rakamlarBankaların promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel rakamlarEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Zirai donun etkisi büyük: Türkiye’nin fındık rekoltesi 609 bin tona gerilediZirai donun etkisi büyük: Türkiye’nin fındık rekoltesi 609 bin tona gerilediEkonomi
Bahçeleri don vurdu: Yaz meyveleri cep yakacak!Bahçeleri don vurdu: Yaz meyveleri cep yakacak!Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Türkiye-İsviçre ilişkilerinin 100’üncü, Roche Türkiye’nin 67. yılı kutlandı
Türkiye-İsviçre ilişkilerinin 100’üncü, Roche Türkiye’nin 67. yılı kutlandı
Salomon Çeşme Maratonu sona erdi
Salomon Çeşme Maratonu sona erdi
Vodafone Pay, ödeme altyapısını Mobilexpress ile birlikte yeniledi
Vodafone Pay, ödeme altyapısını Mobilexpress ile birlikte yeniledi
TEMSA, Türk Loydu sertifikasına sahip batarya paket üreticisi ilk Türk şirketi oldu
TEMSA, Türk Loydu sertifikasına sahip batarya paket üreticisi ilk Türk şirketi oldu
WeLD, Avrupa iş dünyasına WOP’u tanıttı
WeLD, Avrupa iş dünyasına WOP’u tanıttı
THY Golf turnuvasını Martin Couvra kazandı
THY Golf turnuvasını Martin Couvra kazandı