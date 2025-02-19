Gayrimenkulde dev işbirliği! MasterTürk Grubu ile Temeltaş güç birliğine gitti

Türkiye’de bir konutun pazarlama süresi 1 yılda 60 günden 86 güne, İstanbul’da 61 günden 91 güne yükseldi. Ayrıca özellikle orta ve üstü segmente hitap eden projelerde de satışlar oldukça yavaşladı. 250’den fazla alt sektörü besleyen, ekonominin cansuyu inşaat sektörüne canlılık getirmek isteyen Türkiye’nin en büyük profesyonel gayrimenkul danışmanlık ağına sahip MasterTürk Grubu ile etkili satış ağına sahip Temeltaş Proje Pazarlama güç birliğine gitme kararı aldı. Varılan ortaklıkla Türkiye’nin en büyük satış ve proje geliştirme şirketi MasterTürk& Temeltaş şirketi kurulmuş oldu.

35’den fazla şehirde 230 ofisi bulunan Coldwell Banker Türkiye & Kıbrıs, 15’e yakın şehirde 101 ofisi ile yerleşik Century 21 Türkiye & Kıbrıs, 30’a yakın şehirde 47 ofisi ile konumlanan Era Real Estate Türkiye markalarının sahibi MasterTürk Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Taş, hem satışı hem de üretimi motive edecek ortaklıkla ‘tarihi’ bir işbirliğinin ortaya çıktığına dikkat çekti. 4.700’e yakın emlak profesyoneli ile özellikle büyükşehirlerle Anadolu’nun bağını güçlü şekilde kuran profesyonel satış danışmanı ağı ile konut satışına dinamizm getireceklerini vurguladı.

Bugüne kadar 65 proje ile 18.000 üzeri konut satışı gerçekleşti

200’den fazla eğitimli satış personeli ve 1750’den fazla yurtdışı emlak satış acentesi olan Temeltaş Proje Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temeltaş ise bugüne kadar 65 proje ile 18.000 üzeri konut satışı hatırlatarak, “42 ve üzeri gayrimenkul projesinin satışında da tek yetkili olarak devam ediyoruz. 2007 yılından bu yana büyük ölçekli gayrimenkul projelerinde yatırım, pazarlama ve satış danışmanlığı hizmeti sunan Temeltaş Proje Pazarlama, Türkiye genelinde ve 30'dan fazla ülkeden bireysel ve kurumsal yatırımcıya konut ve ticari gayrimenkul yatırımı konusunda profesyonel destek sağlamaktadır. 2024 itibariyle, toplam değeri milyarlarca doları bulan ve birçok farklı markalı konut ve karma kullanım projesinin pazarlama danışmanlığını üstlenmiş durumdayız.” dedi.