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Gazprom yılın ilk yarısında 480,6 milyar ruble zarar etti

Rus enerji şirketi Gazprom, yılın ilk yarısında 480,6 milyar ruble (yaklaşık 5,5 milyar dolar) zarar etti.

AA
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Gazprom yılın ilk yarısında 480,6 milyar ruble zarar etti
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Gazprom tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri yılın ilk yarısında 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarak 2,9 trilyon rubleye çıktı.

Rus şirket, gelirlerdeki bu artışa karşın yılın ilk yarısını 480,6 milyar ruble zararla tamamladı.

2022'de 1,2 trilyon ruble net kar elde eden Gazprom'un özellikle Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar nedeniyle önemli oranda geriledi. Şirket, 2023'ü de 629 milyar ruble zararla kapatmıştı.

Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırarak Avrupa'da yaşadığı gelir kaybını telafi etmek isteyen Gazprom, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da artırıyor.

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