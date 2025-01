Gedik Eğitim Vakfı, 30. yılını sanat dünyasının önemli isimleriyle kutladı

Takip Et

Eğitim, sosyal sorumluluk ve kültür-sanat alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Gedik Eğitim Vakfı, 30. yıl dönümünü Kadıköy Süreyya Operası’nda düzenlenen özel bir törenle kutladı. Eğitim alanındaki katkıları ve toplumun farklı kesimlerine sağladığı desteklerle bilinen vakfın 30. yıl kutlama etkinliği sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Gecede, ünlü sanatçı Zuhal Olcay ve Gedik Filarmoni Orkestrası sahne aldı. Orkestranın verdiği konser, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Etkinliğin sunuculuğunu Hande Demirel üstlenirken, geceye oyuncu Mert Fırat da katıldı.

Gedik Eğitim Vakfı 30 yıldır toplumun refahı için çalışıyor

Gedik Eğitim Vakfı’nın eğitim, üretim ve paylaşım yoluyla bireylerin haklardan eşit yararlanması ve refahı yüksek bir toplum için çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik “Bugün burada Gedik Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın 30. Yılını kutlamak benim için büyük bir onur ve mutluluk. Rahmetli babam vizyoner bir liderdi. Ülkesine, toplumuna önemli değerler bıraktı. Kaynağı, ticareti, yönetimi ve herseyde önemlisi insan odaklı yaklaşımı öğretti. Ardından işleri devam ettirmek onun bana öğrettikleri rehberliğinde zor olmadı. Sanayici, üretici bir kadın olarak toplumun refahı için çalışmak babamdan devraldığım en önemli miras oldu. Gedik Eğitim Vakfı’nda bayrağı geleceğe taşımak içine çalışıyoruz. Ekonomik başarıların yanında toplumsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz. Gedik Eğitim Vakfı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına devam edecek ve topluma, eğitime, insanımıza katkı vermeyi sürdürecek” dedi.

Kaynağa kadın eli değiyor

Gecenin özel konukları arasında, kadın kaynakçılar da yer aldı. Vakıf, kadınların kaynak alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını destekleyen projeleriyle dikkat çekti. Kadın kaynakçılar, "Kaynak işi erkek işi" anlayışının dışına çıkarak, mesleğin cinsiyeti olmadığını ve eğitimle her işin herkes tarafından yapılabileceğini bir kez daha kanıtladılar. Kadın kaynakçılar yetiştirmenin her zaman hayali olduğunu vurgulayan Hülya Gedik “Kaynak işi erkek işi denilir. Zordur, kirlidir. Oysa ben mesleğin kadını erkeği olmadığını, eğitim ve emekle her işin herkesçe yapılabileceğine inanıyorum. Nitekim kadın kaynakçı eğitimlerine başladıktan sonra da bu düşüncem teyid edildi. Kadınlarımız ezber bozdu ve çok iyi kaynakçılar oldular” dedi.