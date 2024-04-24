“Geleneksel yöntemler ile dijital çağ arasında köprü kurmayı hedefliyoruz”

Ödeme ve elektronik para kuruluşu Papel, finansal işlemleri daha güvenli hâle getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bireysel ve kurumsal müşterilerine yeni nesil finansal hizmetler sunan şirket, işlemlerin özgürce ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesine önem veriyor. Geliştirdiği teknolojilerle güvenliği ön planda tutan şirket, para yönetimini ve işlem yapma şeklini yenilikçi adımlarla dönüştürüyor. Bu kapsamda, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş çözümler sunan Papel, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak hizmetlerini sürekli olarak iyileştiriyor.

Papel Kurucusu ve CEO’su Seyhan İbrahim Yıldırım, bireysel ve kurumsal müşterilere sundukları çözümlerle Türkiye’de fintek sektörünün gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Para yönetimine yenilikçi bir bakış açısı kazandırarak işlem yapma şeklini değiştirmeyi ve geleneksel yöntemlerle modern dijital çağ arasında bir köprü kurmayı hedeflediklerini kaydeden Yıldırım, “Profesyonel ve üst düzey hizmetler sunmak için süreçlerimizi geliştiriyor, müşteri memnuniyetini artırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kişiselleştirilmiş kampanyalar, ekip yönetimi, stok takibi, sadakat programı gibi birçok finansal ihtiyacın tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirilmesine imkân tanıyan çözümler üzerinde çalışarak işletme sahibi kullanıcılarımızın finansal işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak için çalışıyoruz”

Bu bağlamda müşterilerinin herhangi bir sorunla karşılaştığında ya da olası bir ihtiyaç durumunda hemen iletişime geçebilecekleri bir müşteri hizmetleri sistemlerinin bulunduğunu belirten Yıldırım, “Böylece müşterilerimize 7/24 hizmet sunuyor, profesyonel ve hızlı müşteri desteğiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede gideriyoruz. İşletmeler için tasarladığımız hizmetlerin yanı sıra; Papel Cüzdan üzerinden hızlı para transferi, kurum ve fatura ödemeleri, QR işlemler, ön ödemeli sanal kart kullanımı gibi birçok avantaj sağlayarak kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz.” dedi.