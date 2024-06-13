Gençler umudu ‘sahada’ bulacak

MERVE YEDEKÇİ / HATAY

Mastercard Türkiye, UEFA Çocuk Fonu işbirliği, Save the Children uygulayıcılığı ve yerel ortağı Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte deprem bölgesinde ‘Umut Sahaları’nı inşa etmek için güçlerini birleştirdi.

Proje ile bölgede güvenli spor sahaları yaratılarak çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunmak, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak amaçlanıyor. Gaziantep (Nurdağı), Hatay (Defne) ve Adıyaman’da inşa edilen üç sahada uzman psikologlar hakemliğinde futbolun iyileştiren versiyonu ‘Futbol3’ ile hırsı değil centilmenliği, bencilliği değil kapsayıcılığı odağına alan bu futbol oyunu oynayan gençler hayata ve çevresine yeniden güvenmeyi öğreniyor.

Yenilikçi teknolojiler sürece dâhil edildi

Ayrıca, Mastercard, ‘Tap-to Donate’ çözümü ile projenin bağış kampanyasına imza attı. Perakende noktalarına yerleştirilen POS cihazları sayesinde tüketiciler, depremden etkilenen engelli çocuklar için oluşturulan TEV Mastercard Burs Fonu'na bağışta bulunabiliyor.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal; “Deprem bölgelerindeki insanlarımızın imkânlara erişebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek teknolojimizi entegre ederek gerekse çalışma arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın katkısını sağlayarak projelerin gücünü artırıyoruz. Yüzlerce çocuğumuz eğitimlere katılarak sporun iyileştirici faydasını deneyimledi. Bölgedeki çocuklar ve gençler halihazırda açık olan sahalardan faydalanmaya devam ediyor. Mastercard’ın sosyal fayda vizyonu; “İşimizi iyi yaparak iyilik yapmak.” Projemizle futbol aracılığıyla deprem bölgesindeki çocuklara ve gençlere yeni umutlar aşılamayı hedefliyoruz” ifadesinde bulundu.

Save the Children ise çocuk psikolojisi ve travma konusunda eğitimli yerel uzmanlarıyla birlikte, çocukların rehabilitasyonunu kolaylaştırmak için futbol temelli bir dizi oyun geliştirdi. Her oyunu, takım ruhunu teşvik etmek, dayanıklılık oluşturmak, zihinsel refahı desteklemek ve çocukların çocuk olduklarını hatırlamaları için hazırladı.

1.000 çocuğun hayatına dokunuldu

Save The Children Türkiye Hatay Sahası Çocuk Koruma ve Psikososyal Destek Program sorumlusu Mehmet Ali Akıl, bölgeyi şöyle değerlendiriyor: “Umut Sahaları’nda uyguladığımız Futbol3 programı 1993 yılında birçok ülkede hayata geçirilen bir içerik. Çocukların şiddet ve ayrımcılıktan uzak, birlikte bir takım olarak, dayanışma ve paylaşma içerisinde oynamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar Hatay’da farklı programlarla 210 bin kişiye ulaştık ve bunun yarısı çocuklar. Umut Sahalarıyla ise bin’e yakın çocuğa destek veriyoruz. Uyguladığımız Futbol3, aslında toplumun bir simülasyonu gibi. Temel amaç gol atmak değil, birlikte nasıl gol atılabileceğini belirlemek. Bu sahalarda, başka kulüplere transfer olan yetenekler keşfedildi.”

Sürdürülebilirliğe dikkat çeken Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, "Afetten etkilenen gençlerin eğitimine yönelik desteklerin uzun soluklu ve sürdürülebilir olması büyük önem arz ediyor. Tüm dünyadaki Mastercard çalışanlarının bağışlarıyla bir fon oluşturduk. Bu fon sayesinde, Adıyaman'da özel eğitim alan çocuklarımızın ihtiyaç duydukları eğitim materyallerini temin edeceğiz. 11 okulda bulunan yaklaşık 120’den fazla özel eğitim sınıfını bu materyallerle donatarak, çocuklarımızın eğitimine anlamlı bir katkıda bulunmayı ve onların geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Adıyaman’da özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların devam ettiği okul ve/veya sınıfları engellilik durumlarına uygun eğitim materyalleri ile donatmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.