General Mobile, 5G teknolojisiyle Türkiye’nin dönüşümüne hazır

Türkiye’nin ve dünya pazarlarının ihtiyaçlarına yönelik yüksek kaliteli ve ulaşılabilir ürünler sunan General Mobile, 2021 yılında Foxconn iş birliğiyle 5G geniş bant ve sabit geniş bant çözümlerine yatırım yaptı. Global arenada yalnızca üretici değil, aynı zamanda teknoloji geliştiricisi ve stratejik iş ortağı konumuna gelen General Mobile, 5G mobil hotspot ve Wi-Fi 6 Home Gateway ürünlerinde Hindistan, İtalya ve Avrupa genelinde önemli bir hacme ulaşmış durumda. General Mobile iş birliği kapsamında, yıllık 20 milyon dolar Ar-Ge yatırımı gerçekleştiriliyor. General Mobile tarafından geliştirilen 5G modem ürünleri, bugün Avrupa ve Asya’nın birçok ülkesinde aktif olarak kullanılıyor. Hindistan’da 2 yılda 9 milyon adetlik satış hacmi hedefiyle 7 milyon ürün teslimatı gerçekleştiren marka, son olarak Avrupa’da İtalya merkezli operatörlerle yaptığı iş birlikleriyle Wi-Fi 7 destekli 5G modem anlaşmasını hayata geçirdi ve teslimatlara başlayarak bu alandaki odağını da güçlendirmiş oldu.

General Mobile’ın 5G hamlesi

General Mobile, 60 milyon dolar yatırımla kurmuş olduğu üretim üssüne ek yatırımlar yaparak 5G uyumlu akıllı telefon ve modem üretimine odaklanıyor. Şirket, yıllık 4.2 milyonluk üretim kapasitesiyle, yerli üretimin gücüne katkı sağlıyor. 5G geniş bant ve sabit geniş bant başarısını Türkiye, İngiltere, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın diğer pazarlarına taşımayı hedefliyor. 5G teknolojilerinde elde ettiği bilgi birikimini, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak şekilde konumlandıran marka, 2026 yılı itibarıyla 3 yeni 5G’li akıllı telefonu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Bu vizyon doğrultusunda General Mobile, “erişilebilir teknoloji” yaklaşımını sürdürerek yüksek teknolojili 5G ürünlerini geniş kitlelerin ulaşabileceği fiyat seviyelerinde kullanıcılarla buluşturacak. Aynı zamanda yeni dönemde bulut tabanlı yapay zeka teknolojileri de 5G'nin yüksek hızı ve gerçek zamanlı veri transfer ile daha verimli kullanım sağlayacak.

Cihaner: 5G alanındaki vizyonumuzu ve teknolojimizi ihraç edeceğiz

Konuya dair açıklamalarda bulunan General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, “Biz 5G geniş bant ve sabit geniş bant teknolojisini uzun yıllardır üretiyor ve dünyaya ihraç ediyorduk; artık ülkemize de sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz. 5G bir bağlantı teknolojisi olmanın ötesinde geleceğin altyapısını oluşturacak. Biz General Mobile olarak bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncüsü olmak istiyoruz. Globalde edindiğimiz deneyimi şimdi Türkiye’ye taşıyarak; yerli üretim ve yüksek teknoloji üçgeninde 5G erişimini herkes için mümkün kılmayı hedefliyoruz. 2026 itibarıyla 5G’li ürün portföyümüzü genişleterek Türkiye’yi bölgesel bir teknoloji merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi.

Cihaner, 5G alanındaki gelecek hedeflerine dair ise, “2026 yılı hedeflerimiz kapsamında Türkiye’de 5G geniş bant modem ürünleri ile 5G işlemcili 3 yeni akıllı telefonu kullanıcılarla buluşturacağız. Aynı zamanda Hindistan pazarındaki büyümemizi sürdürmeyi ve Avrupa’da 1 milyon adetlik 5G modem satışı yapmayı planlıyoruz. ABD pazarında ise premium segmentte ilk lansmanımızı gerçekleştirerek global ölçekte 5G geniş bant segmentindeki satış hacmimizi de iki katına çıkaracağız. Türkiye’den doğan bir marka olarak 5G alanındaki vizyonumuzu ve teknolojimizi daha geniş kıtalara ihraç etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

5G’nin dünyayı dönüştüren teknolojisi, türkiye’ye yeni fırsatlar getiriyor

5G teknolojisi, yalnızca daha hızlı bir internet değil; yaşamın her alanında dijital dönüşümün temelini oluşturan bir altyapı. Sağlıktan eğitime, üretimden finansa kadar birçok sektörde 5G, hız, düşük gecikme ve yüksek veri kapasitesiyle yeni fırsatların kapısını açıyor. Sağlıkta, 5G’nin sunduğu düşük gecikme süresi, uzaktan ameliyatlar ve anlık hasta takibini mümkün kılıyor.

Eğitimde, 5G sayesinde artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) tabanlı uzaktan eğitimler gerçeğe dönüşüyor. Türkiye’de altyapının tamamlanmasıyla öğrenciler, etkileşimli ve üç boyutlu öğrenme ortamlarına erişebilecek; böylece eğitimde fırsat eşitliği güçlenecek.

Finansal sistemlerde, milisaniyelik gecikme süreleri sayesinde yüksek hacimli işlemler daha güvenli ve hızlı hale geliyor. Sanayi ve tarımda ise 5G, makineler arası iletişimi (IoT) geliştirerek üretimde verimliliği artırıyor.

Kısacası 5G, yalnızca bir iletişim teknolojisi değil; akıllı şehirlerden üretime, eğitimden sağlığa kadar her alanda ekonomik büyümenin ve toplumsal dönüşümün altyapısını oluşturuyor. Türkiye’nin 5G’ye geçişiyle birlikte, bu yeniliklerin ülkemizde de hızla yaygınlaşması ve dijital ekonomiye güçlü bir ivme kazandırması bekleniyor.