General Motors’tan 6 milyar dolarlık hisse geri alım planı

General Motors, 6 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım planı açıkladı. Şirket Kasım ayında, United Auto Workers sendikası ile maliyetli yeni bir iş anlaşmasına varmasının hemen ardından 10 milyar dolarlık bir hisse geri alımının ana hatlarını belirlemişti.

GM ilk çeyrekteki ilk dilimi tamamladı ve tedavüldeki hisse sayısını 1 milyarın altına indirme yolunda ilerliyor.

GM Nisan ayında temettüsünü yüzde 33 artırarak hisse başına 12 sente çıkarmıştı.