Getir için Rekabet Kuruluna başvuru

Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuruldu.

Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolü nihai olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Getir'de ne olmuştu?

Getir, pandemi sürecinde açıldığı birçok pazardan çıkmak durumunda kalırken, finansal zorluklar da gündeme gelmişti. Haziran 2024’te 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım alan Getir, bu yatırım sonrasında stratejik bir yeniden yapılanmaya gitmişti.

Getir, yapılanmada her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceğini duyururken, ilk grup Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine, ikinci grup da e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlere odaklanma kararı almıştı.

Getir'de mevcut hissedar olan Abu Dabi merkezli Mubadala Investment Company’nin ek sermayeyle Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti faaliyetlerinde yönetim ve çoğunluk hisseye sahip olacağı aktarılmıştı.