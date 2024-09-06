  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Getir için Rekabet Kuruluna başvuru
Takip Et

Getir için Rekabet Kuruluna başvuru

Getir'de kontrolün tamamen Mubadala Investment tarafına devrolması için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Getir için Rekabet Kuruluna başvuru
Takip Et

Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuruldu.

Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolü nihai olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Getir'de ne olmuştu? 

Getir, pandemi sürecinde açıldığı birçok pazardan çıkmak durumunda kalırken, finansal zorluklar da gündeme gelmişti. Haziran 2024’te 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım alan Getir, bu yatırım sonrasında stratejik bir yeniden yapılanmaya gitmişti.

Getir, yapılanmada her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceğini duyururken, ilk grup Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine, ikinci grup da e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlere odaklanma kararı almıştı.

Getir'de mevcut hissedar olan Abu Dabi merkezli Mubadala Investment Company’nin ek sermayeyle Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti faaliyetlerinde yönetim ve çoğunluk hisseye sahip olacağı aktarılmıştı.

GetirFinans ve Fibabanka Türkiye’deki ilk Servis Modeli Bankacılığı için BDDK izni aldıGetirFinans ve Fibabanka Türkiye’deki ilk Servis Modeli Bankacılığı için BDDK izni aldıEkonomi
Getir, farklı pazarlara odaklanan iki grup olarak yapılandırıldıGetir, farklı pazarlara odaklanan iki grup olarak yapılandırıldıEkonomi
Şirket Haberleri
THY’den indirimli bilet kampanyası
THY’den indirimli bilet kampanyası
Kiler Holding’den tekstile 200 milyon dolar yatırım
Kiler Holding’den tekstile 200 milyon dolar yatırım
Migros, Avrupa’nın en güçlü gıda perakendecisi seçildi
Migros, Avrupa’nın en güçlü gıda perakendecisi seçildi
OYAK Çimento’dan ikinci çeyrekte 9,3 milyar lira net satış
OYAK Çimento’dan ikinci çeyrekte 9,3 milyar lira net satış
Vestel, Berlin’in kalbine girdi hedef ABD’de 5 kat büyüme
Vestel, Berlin’in kalbine girdi hedef ABD’de 5 kat büyüme
Ozon Global'daki Türk satıcıların cirosu, 2024'ün ikinci çeyreğinde 2,6 kat arttı
Ozon Global'daki Türk satıcıların cirosu, 2024'ün ikinci çeyreğinde 2,6 kat arttı