GKN Otomotiv, 12 yıldır iş kazasına geçit vermiyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Sadece alınan teknik önlemlerin değil, aynı zamanda her bir çalışanın iş güvenliğini içselleştirmiş olmasının bir sonucu olarak bugünlere ulaştıklarının altını çizen Özbayrak, “Bu başarı, tüm çalışanlarımızın kolektif bilinciyle, istikrarlı bir şekilde yürüttüğümüz eğitim ve denetim süreçlerinin birleşiminden doğmuştur” dedi.

“İş güvenliği bir kurallar zinciri değil, kültürdür”

İş güvenliği anlayışlarının yüzeysel uygulamalardan ibaret olmadığını vurgulayan Serkan Özbayrak, “İş sağlığı ve güvenliğini, yalnızca yasal bir zorunluluk veya bir dizi kural olarak değil; çalışma hayatımızın temel taşı, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Hedefimiz, her bir çalışma arkadaşımızın sağlıklı şekilde evine dönmesini teminat altına almaktır. Bu yaklaşım, sadece üretim kalitemizi değil, aynı zamanda insan hayatına verdiğimiz önemi de yansıtır. Çünkü maddi kayıplar telafi edilebilir, ancak insan hayatı asla geri getirilemez” diye konuştu.

GKN Otomotiv Eskişehir’in iş güvenliği alanındaki yaklaşımı uluslararası platformlarda da takdir topladığını açıklayan Özbayrak, geçtiğimiz yıl bu alandaki çalışmaları nedeniyle British Safety Council tarafından ödüle layık görüldüklerini dile getirdi. Üretim süreçlerinde çağdaş standartlara tam uyumla hareket ettiklerinin altını çizen Özbayrak, eğitimler, denetimler ve sürekli iyileştirme faaliyetleri sayesinde, tesisin tüm bölümlerinde yüksek güvenlik bilinciyle çalışıldığı ifade ederek, “British Safety Council’dan aldığımız ödül, elbette büyük bir gurur kaynağı. Ancak bizim için en büyük ödül, çalışanlarımızın her gün güvenle çalıştığı, huzurla evlerine döndüğü bir ortam yaratmak. Bu doğrultuda attığımız her adım, aslında yaşama hakkına duyduğumuz saygının bir göstergesidir. Kurumsal olarak hedefimiz, bu kültürü sürekli geliştirerek sürdürmek ve bu anlayışı sektör geneline yaymaktır” dedi.

İş kazalarının büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çeken Özbayrak, iş sağlığı ve güvenliği konusunun ülke genelinde daha fazla ciddiyetle ele alınması gerektiğine işaret etti. Serkan Özbayrak, sözlerine şöyle devam etti: “Ne yazık ki ülkemizde hâlâ önlenebilir kazaların tekrar ettiğini, can kayıplarının istatistikten öteye geçemediğini görüyoruz. Tüm kurumların bu konuda sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz” 12 yıllık kazasız dönemin, tesadüf değil planlı ve istikrarlı bir çabanın sonucu olduğunu vurgulayan Özbayrak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “GKN Otomotiv Eskişehir olarak hedefimiz, iş kazasız nice yıllara ulaşmak ve bu kültürü sadece şirket içinde değil, tüm sektöre örnek olacak şekilde yaygınlaştırmak. Her başarı hikâyesinin arkasında insan hayatına verilen değer yatar. Bizim hikâyemiz de tam olarak bu anlayışın üzerine inşa edilmiştir.”