Global Ports Holding, Alicante Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne kattı

Akdeniz Çanağı’ndaki paylarını yüzde 40’a çıkardıklarını anlatan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak Alicante Kruvaziyer Limanı ile birlikte portföyümüzdeki liman sayısı 26’ya yükseldi. Her bir limanımızda afet bölgesi için yardım toplanması için çalışmalar yürütüyoruz. Portföyümüzü büyütmek için de adımlarımıza ara vermeden devam ederek tüm dünyada farklı coğrafyalarda 25-30 limanı takip ediyoruz” dedi.



Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding’in (GPH) yüzde 80 hissedarı olduğu konsorsiyum İspanya’daki Alicante Kruvaziyer Limanı’nın 15 yıl süreyle işletilmesine dair imtiyaz sözleşmesini imzaladı. Operasyonlara başlanmasının Global Ports Holding’in (GPH) mali yılının sonuna kadar (31 Mart 2023) gerçekleşmesi bekleniyor.

Konsorsiyumun yüzde 20 oranındaki diğer hissedarı ise Kanarya Adaları’nda 1936’dan bu yana Las Palmas limanına hizmet sağlayan, 1998’den beri palamar, bagaj, yolcu hizmetleri gibi alanlara yoğunlaşan ve deniz çevreciliği konularında da faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Sepcan S.L.

2 milyon euroya kadar yatırım planlanıyor

Global Yatırım Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Alicante Kruvaziyer Limanı, Liman Başkanlığı tarafından, liman ve çevresini önemli ölçüde geliştirip, sahil şeridi ve şehirle entegrasyonu sağlayacak kapsamlı bir yatırım sürecinden geçmektedir İmtiyaz sözleşmesi hükümleri gereği GPH, kruvaziyer terminalinin yenilenmesi ve modernizasyonu için 2 milyon euroya kadar yatırım yapmayı planlamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İspanya'nın doğu kıyısındaki en çok talep gören ve büyüyen kruvaziyer destinasyonlarından olan Alicante Kruvaziyer Limanı, güçlü havalimanı bağlantısı ile yılda 100 binden fazla yolcu ağırlıyor.

“Farklı coğrafyalarda 25-30 limanı takip ediyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Aynı zamanda ülkemiz çok acı bir afet yaşadı. 46 binin üstünde hayatını kaybeden vatandaşımız var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Yararlılarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak Alicante Kruvaziyer Limanı ile birlikte portföyümüzdeki liman sayısı 26’ya yükseldi. Her bir limanımızda afet bölgesi için yardım toplanması için çalışmalar yürütüyoruz. Portföyümüzü büyütmek için de adımlarımıza ara vermeden devam ederek tüm dünyada farklı coğrafyalarda 25-30 limanı takip ediyoruz.” dedi.