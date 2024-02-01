Global Ports Holding, dünyanın en büyük kruvaziyerine ev sahipliği yaptı

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu Global Ports Holding’in (GPH) portföyünde bulunan Bahamalar’daki Nassau Kruvaziyer Limanı dünyanın en büyük kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı.

Titanik’ten 5 kat büyük ve Paris’in simge yapısı Eyfel Kulesi’nden daha uzun olan dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Icon of the Seas’in (Denizlerin İkonu) 18 Ocak’ta Nassau Kruvaziyer Limanı’nı ziyaret etti.

“Nassau’da başardıklarımızdan gurur duyuyoruz”

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 300 milyon dolarlık yatırım ile yenilendiğini hatırlatan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Dünyanın en büyük transit limanı olan Nassau Kruvaziyer Limanı’nda dünyanın en büyük kruvaziyer gemisini ağırlamış olmaktan son derece mutluyuz. Kendi alanında dünyanın iki en büyüğü bir araya gelmiş oldu. Nassau Kruvaziyer Limanı'nda başardıklarımızdan gurur duyuyoruz.” dedi.