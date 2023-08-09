Global Ports Holding, Saint Lucia Limanı’nı bünyesine kattı

Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding (GPH), kruvaziyer turizminde önemi artan Akdeniz Çanağı’ndaki payını yüzde 40’a çıkarmasının ardından, Karayipler’deki dördüncü limanını da portföyüne ekledi. GPH, Karayipler'de yer alan Saint Lucia limanının kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl süre ile (10 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesine ilişkin Saint Lucia hükümeti ile anlaşmaya vardı. Saint Lucia Kruvaziyer Limanı, Nassau, Antigua ve San Juan’dan sonra GPH’nin Karayipler’deki dördüncü limanı oldu.

Yolcu sayısı 1 milyonu geçecek

GPH, kendi global deneyimini ve işletme modelini Saint Lucia kruvaziyer liman operasyonlarının verimliliği için kullanacak. GHP, kruvaziyer liman tesislerinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi için de yatırım yapacak. Bu yatırım ile Point Seraphine’deki mevcut rıhtım genişletilerek, büyük kruvaziyer gemilerine hizmet verilebilecek ve limanın kapasitesi arttırılacak. GPH, Vendors’ Arcade ve liman çevresindeki diğer ticari faaliyetleri canlandırmaya yönelik yatırımlar da planlıyor.

31 Mart 2022-31 Mart 2023 aralığındaki 12 aylık dönemde 590 bin yolcu ağırlayan Saint Lucia Kruvaziyer Limanı’nın yatırımlar sonrasında, orta vadede 1 milyondan fazla yolcu ağırlaması bekleniyor.

GPH ayrıca, bölge sakinleri için de önemli ekonomik faydalar sağlayacak. Fisherman’s Village (Balıkçı Köyü) gibi liman içindeki ve çevresindeki tesisleri geliştirerek destinasyondaki yolcu harcamalarını artırmaya yönelik çalışmalar planlıyor.

Karayipler’deki varlığı güçleniyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Saint Lucia Hükümeti ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmadan son derece memnunuz. Global Ports Holding olarak dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi unvanımızı, bünyemize kattığımız her yeni liman ile birlikte daha da pekiştiriyoruz. Akdeniz Çanağı’ndaki payımız yüzde 40’a çıkmıştı. Şimdi de dünyanın en büyük kruvaziyer pazarı olan Karayipler’de 4. limanı portföyümüze kattık. Saint Lucia limanı ile birlikte kruvaziyer pazarından aldığımız payı arttırıyor, dünyanın en önemli kruvaziyer rotalarındaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyimimizi ve işletme modelimizi bu limana da taşıyacağız.” dedi.