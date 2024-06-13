Global Ports Holding’den 5,5 milyon euroluk yenileme yatırımı

Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding (GPH) portföyünde bulunan Tarragona Kruvaziyer Limanı’nın terminal binasını 5,5 milyon euro yatırımla yeniledi.

Bu yıl 64’üncüsü Tarragona’da düzenlenen MedCruise Genel Kurulu sırasında açılışı gerçekleşen yeni terminal binası, işlevsellik, güneş panellerinin kurulumuyla enerji eko-verimliliği ve yolcu konforuna odaklanılarak titizlikle tasarlandı. 300’ü aşkın davetlinin katıldığı Tarragona Kruvaziyer Limanı yeni terminal binasının açılış töreninde 21 kruvaziyer şirketinden 26 temsilci de yer aldı.

Tarragona, Barselona El Prat Havalimanı'na 55 dakika ve Reus Havalimanı'na 15 dakika uzaklıkta bulunan stratejik bir liman olarak öne çıkıyor. Turistik Akdeniz güzergahları için mükemmel bir destinasyonda yer alan Tarragona Limanı yüksek sezonda Barselona Kruvaziyer Limanı'na önemli bir alternatif oluşturuyor.

Sektörün hedeflerine öncülük ediyor

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “5,5 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni terminal binası, Tarragona için önemli bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Yaptığımız yatırımla sektörümüzde ve bölgede kayda değer bir dönüşümün temellerini attık. Kruvaziyer sektörünün 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 oranında azaltma konusunda iddialı hedefleri bulunuyor. Biz de dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak bu hedeflerin gerçekleştirilmesine öncülük ediyoruz. Tarragona’daki yeni terminal binamız güneş panelleri ile enerji ihtiyacına yeşil bir çözüm getiriyor. Yenilenebilir enerji kullanımından doğal kaynakların verimli yönetimine kadar çevre dostu teknolojiler ve uygulamalar hem inşaata hem de limanın gelecekteki faaliyetlerine entegre edildi. Tarragona Kruvaziyer Limanı için yeni bir yolculuğun başlangıcını simgeleyen, sürdürülebilir kruvaziyer terminalinin açılışını yapmaktan büyük gurur duyuyorum.” dedi.