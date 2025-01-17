Global Supply Point Gıda, yeni üretim tesisi ile yeni pazarlara açılacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Dünyanın birçok noktasına ‘Dafa’ ve ‘Dafa Naturel’ markaları ile meyve suyu ihracatı yapan Global Supply Point Gıda, yeni üretim tesisi için yatırıma başlarken, alternatif pazarlar için de faaliyetlerini hızlandırdı. Yeni Üretim için tesisi yatırımına başladıklarını ve üretim makinelerinin siparişlerini verdiklerini belirten Global Supply Point gıda Genel Müdürü Mesut Şişman, “Hattımızın kurulması ile birlikte tesislerimizde üretime başlayacağız. Yaklaşık 11 milyon TL dolayında bir bedelle bu yatırımı hayata geçireceğiz. Bu hamle ile hem marka bilinirliğimizi artırma hem de pazarlama faaliyetlerimiz konusunda daha etkin olabilmenin ilk adımını atacağız. Ürünlerimiz şimdi olduğu gibi farklı ölçülerdeki cam şişeden oluşan ambalajlarla tüketici ile buluşacak. Bu tesis ile birlikte günde 15 bin şişe üretim yapabileceğiz. Piyasa talebine bağlı olarak kapasite artırımı modeli ile üretim kapasitesini arttırmaya devam edeceğiz.

“İnsan sağlığına önem veriyoruz”

Halihazırda birçok ihracat pazarında yer aldıklarını belirten Şişman, “Dafanaturel, Dafa, Piovere, Mr. Tomat, Delimey ve Gölyazı markalarını bünyemizde bulunduruyoruz. Bu markalar altında 6 kategoride 54 çeşit ürünle iç ve dış pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. 2022’de kurulduktan sonra 2024’te 300 bin doların üzerinde bir ihracat değerine ulaştık. Şu an meyve sularımızı İngiltere, Avusturya, Kanada ve ABD pazarlarına ihraç ediyoruz. Yeni üretim tesisi faaliyete geçtikten sonra da hedef pazarlarımız Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Suudi Arabistan olacak. Ayrıca ihracat tarafında mevcut gıda pazarlarımızın yanında gıda ve gıda dışı ticaret yaptığımız Afrika kıtasındaki bağlantılarımız ile ihracatımızı desteklemeyi planlıyoruz. Şıra, karadut suyu, hibiskus suyu, Osmanlı şerbeti, kızılcık suyu, demirhindi suyu gibi birçok geleneksel ürünün yanı sıra elma, vişne, karadut, portakal suyu gibi birçok ürünle bu pazarlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz ne içtiğini bilmenin herkesin hakkı olduğunu düşünüyoruz. Toprağa, çevreye ve insana saygı duyan bir anlayışla uyumlu üretim yapıyoruz. Ekibimizle insan sağlığına önem veren üretim politikası izliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz hammaddeyi yetiştiği yerlerden meyve olarak temin etmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.