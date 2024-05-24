GNC Makina'dan Dünya CNC Operatörleri Günü'ne özel parça tasarım yarışması

GNC Makina, torna tezgâhı veya işleme merkezlerinde en yaratıcı işleme metotlarını sergileyenler için yarışma başlattı.

GNC Makina, 24 Mayıs tarihini Dünya CNC Operatörleri Günü olarak tescil ettirerek, operatörlerin emekleriyle üretim sektörüne kattıkları değerin önemine dikkat çekiyor. Yarışma kapsamında "Yılın CNC Operatörü" seçilecek ve ödüller törenle teslim edilecek.

Victor Taichung, Nakamura Tome, Vision Wide veya Vonghler marka makineleri kullanan katılımcılar, en iyi işleme metotlarını videoya çekerek büyük ödüller kazanma şansı yakalayacak.

GNC Makina Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökhan Yıldız, CNC operatörlerinin “Ara” değil “Aranan” eleman olduğunu belirtti. Otomotiv sektöründen savunma sanayine, kalıp endüstrisinden havacılık sektörüne, tekstilden medikale kadar üretimin her alanında operatörlerin emeği ve bilgisinin bulunduğunu belirten Yıldız, “CNC operatörleri üreten Türkiye’nin gerçek aktörleri, onları sektöre kazandırmalıyız ve kazanmalıyız.” dedi.

Yarışmada birinciye iPhone 15, ikinciye Samsung Tablet ve üçüncüye Xiaomi Akıllı Saat ödül olarak verilecek. Katılmak isteyenler, en yaratıcı işleme metotlarıyla yaptıkları işin videosunu çekip, işleme sırasında kullanılan takım ve program bilgisini, ad soyad ve çalıştıkları kurum bilgileriyle birlikte web sitesinde belirtilen WhatsApp hattına ileterek başvurularını yapabilirler.