GOEN’den, Türkiye’nin ilk kese tipi enerji depolama yatırımı

Mehmet KAYA

ANKARA

Türkiye’nin depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi üretim yatırımı lisanslarıyla hızlanan büyük ölçekte elektrik depolama yatırımlarında, batarya sistemlerinin üretimine yönelik girişimler de artıyor.

GO Enerji (GOEN), kese tipi denilen ve LG’nin geliştirdiği teknoloji olan, daha uzun süre ve ilerleyen yıllarda da daha yüksek elektrik verme imkanı sunan batarya teknolojisine dayalı üretim yatırımına başlayacağını duyurdu. Ankara’da kurulacak fabrika için birkaç gün içinde resmi anlaşma imzalanacak. Bir grup gazeteciyle biraraya gelen GOEN CEO’su Gökhan Yıldız, 45 milyon Euro ve yıllık 2,5 GWh üretimle başlayacak fabrikanın, 2 yıl içinde yıllık 7,5 GWh üretim miktarına çıkarılması planlanıyor.

Özel sektörün kendi ihtiyaç talebi 30 GWh’yi bulabilir

Ankara’da ASO OSB-2’de kurulacak fabrikanın yatırım tutarının ileride 1 milyar dolara ulaşabileceğini söyleyen Gökhan Yıldız, avantaj sağlayacakları teknoloji ile öne çıkmak istediklerini vurguladı.

Türkiye’de hali hazırda, depolamalı enerji üretimi ve münhasıran depolama yatırımları için lisanslar verildiğini bunların 30 GWh’nin üzerinde olduğunu hatırlatan Yıldız, otel, işletme, fabrika vb. kendi tesislerine depolama yatırımı kurmak isteyenler olacağını vurgulayarak, bunların da ilk etapta 30 GWh’nin üzerinde bir potansiyel oluşturduğunu kaydetti. Yıldız, “Sadece ithalata dayalı değil, Türkiye’de üretmeyi hedefledik. 30 GWh (kamu lisanslamalarıyla yapılacak yatırım) başlangıç için gayet yeterli. Eminim ilerleyen süreçlerde, Türkiye’de ekstrem bir durum olmadığı sürece, bizim beklentimiz, bir 30 GW arasında (en azından) endüstriyel ve ticari yatırımların gerçekleşmesi olacağı şeklinde diye öngörümüz var” dedi.

GOEN kendi yazılımını kullanıyor, “kese tipi” bataryanın avantajı

Gökhan Yıldız, enerji depolama sistemi yönetiminde deneyimli olduklarını vurgulayarak, ABD’nin bazı elçilik binalarına güneş enerjisi üretimi ve buna bağlı depolama sistemlerini kurduklarını belirtti. Depolama sistem kurulumu yanında, kendi yazılımlarıyla enerji yönetimini de gerçekleştirdiklerini, enerji alma-verme dahil tüm sistemlerin bu yazılımla yönetildiğini belirten Yıldız, hücre dışında elektronik devreler, kasalar, konteynerler dahil, yerli üretim yasal koşullarını taşıyan bir üretim yapacaklarını belirtti.

Kese tipi bataryanın öneminin, 20 yıla yakın ticari ömür sağlaması olduğunu, kendilerinin de bu süre kadar garanti vermeyi planladıklarını belirten Yıldız, ürünlerinin EPDK’nın depolamalı enerji lisansı kriterlerinin tamamını da karşıladıklarını anlattı.

Kendi markasıyla satacak

LG’nin Polonya fabrikasında üretilen hücreleri alacaklarını ve elektronik devreler-yazılımlar dahil tüm sistemi Ankara’daki fabrikada üreteceklerini söyleyen Gökhan Yıldız, bunun LG açısından da bir ilk olduğunu, ilk kez bir başka ülkeye kendi markaları dışında bir markaya hücre vermiş olacaklarını kaydetti. LG’nin üretim yapacak şirkete herhangi bir ortaklığı olmadığını, firmanın tüm hisselerinin kendisine ait olduğunu vurguladı.