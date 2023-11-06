Golden Global Yatırım Bankası 9 ayda 4 kat büyüdü

Türkiye’de faizsiz finans uygulamalarını benimseyerek hizmet veren ilk yatırım bankası olan Golden Global Bank’ın üçüncü çeyrek bilançosu açıklandı. Bilançoya göre; Golden Global Yatırım Bankası, bu yılın Ocak-Eylül döneminde aktif büyüklüğünü 9,8 milyar TL’ye, üçüncü çeyrek kârını da 859 milyon TL’ye çıkardı.



2020 yılında 150 milyon TL sermaye ile faaliyetine başlayan Golden Global Yatırım Bankası’nın güçlü büyüme ivmesi, 2023'ün üçüncü çeyreğinde de hız kesmedi. Geçen yılın aynı döneminde 98 milyon TL kâr açıklayan banka, bu sene yılın ilk dokuz ayında 859 milyon TL tutarında net kâr elde etti. Bankanın ortalama aktif kârlılığı yüzde 21, ortalama öz kaynak kârlılığı ise yüzde 141 olarak gerçekleşti. Böylelikle Golden Global Yatırım Bankası’nın nakdi ve gayri nakdi finansman aracılığıyla ekonomiye olan desteği de 3,8 milyar TL’ye ulaştı.



Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Ahmet Sefa Şen, 3,5 yıl önce faaliyete başladıklarını ve bu kısa sürede yatırım bankacılığına ivme kazandırdıklarını belirterek “Finansal sonuçlarımızla güven vermeye ve istikrarlı büyümemize devam ediyoruz. Her çeyrekte artan performansımızı üçüncü çeyreğe de taşıyarak kârımızı artırarak bilançomuzu 9,8 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştırdık. Bu büyük başarıya ulaşmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sektörümüz ve ülke ekonomisi için faizsiz finans prensipleri çerçevesinde sürdürülebilir katma değer yaratmaya, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ekonomik kalkınmaya güçlü destek vermeye devam edeceğiz” dedi.



Ahmet Sefa Şen, Golden Global Yatırım Bankası’nın, yurt içinde Türk Lirası cinsinden nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası işlemlerinin ardından, 2023 yılında yurt dışında yabancı para cinsinden ilk kira sertifikası ihracını da gerçekleştirdiğini söyleyerek “Bunun yanında müşterilerimize katılım bankacılığı prensiplerine uygun yatırım fonlarını sunmak amacıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üyeliğini tamamlayarak yatırım fonu alım satım işlemlerine başladık. Bankamız 2023 yılında Visa’nın B2B Connect platformuna da dahil oldu. Bu iş birliği ticari müşterilerimize uluslararası ödeme ve alacak tahsilatlarını daha hızlı, daha güvenli ve daha uygun maliyetle yapma imkânı sağladı” şeklinde konuştu.