Goldman Sachs'ın kârı iki kattan fazla arttı

Goldman Sachs'ın kârı, dördüncü çeyrekte iki kattan fazla arttı. Banka, 31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde 4,11 milyar dolar, hisse başına 11,95 dolar kâr etti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2,01 milyar dolar, hisse başına 5,48 dolar seviyesindeydi.

2024 dördüncü çeyrek kârı, Banka'nın 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana elde ettiği en yüksek üç aylık kâr oldu.

CEO David Solomon yaptığı açıklamada, “Çeyrek ve yıl için elde ettiğimiz güçlü sonuçlardan çok memnunuz. Beş yıl önce firmayı büyütme stratejimizde belirlediğimiz hedeflerin neredeyse tamamını karşılamış ya da aşmış olmamız beni cesaretlendiriyor” dedi.

Goldman'ın yatırım bankacılığı ücretleri, güçlü kaldıraçlı finansman ve kurumsal tahvil satışından yararlanan borç yükleniminden güç alarak dördüncü çeyrekte yüzde 24 artışla 2,05 milyar dolara yükseldi.

Birleşme ve satın almalarda sektör genelinde görülen toparlanmanın yanı sıra hisse senedi ve borç piyasalarındaki yenilenen faaliyetler Wall Street'in önde gelen bankalarının 2024'ün ikinci yarısındaki sonuçlarını yükseltti.

Dealogic'in verilerine göre, küresel olarak toplam yatırım bankacılığı geliri 2024'te yüzde 26 artarak 86,8 milyar dolara yükselirken, Kuzey Amerika bir yıl öncesine göre yüzde 33 artış gösterdi. Goldman küresel bankalar arasında en yüksek ikinci geliri elde etti.

Solomon geçtiğimiz ay Reuters konferansında hisse senetleri ile birleşme ve satın alma işlemlerinin 2025 yılında 10 yıllık ortalamaları aşabileceğini söyledi.

Goldman'ın küresel bankacılık ve piyasalar bölümünün gelirleri dördüncü çeyrekte yüzde 33 artarak 8,48 milyar dolara ulaştı.

Bankanın hisse senedi işlemcileri 2024'ün son üç ayında borsadaki yükselişten faydalanmaya devam ederek gelirlerini yüzde 32 artışla 3,45 milyar dolara yükseltti.

Sabit gelir, döviz ve emtia (FICC) ticareti de gelirdeki yüzde 35'lik artışla parladı.