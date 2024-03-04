Goldman Sachs’tan Apple kararı

Goldman Sachs Group, Apple Inc'inin hisselerini en çok satın alınacaklar ‘Directors' Cut’ listesinden çıkardı. Apple, listeden çıkarılmasının ardından Cuma günü yüzde 0,6 değer kaybetti.

Goldman, Directors' Cut listesinin aylık olarak gözden geçirildiğini ve hisse senetlerinin "artık en iyi yatırım fikri" olmadıkları takdirde çıkarıldığını söyledi.

Apple, Muhteşem 7 içindeki hisselerin çok gerisinde performans gösterdi. Özellikle Çin'in ekonomik sıkıntılarının devam etmesinin iPhone satışlarında uzun süreli bir düşüş endişesi yaratması bunda etkili oldu.