Goodyear, İzmit’teki faaliyetlerini askıya aldı
Goodyear Türkiye, stok ayarlaması nedeniyle İzmit fabrikasındaki faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Goodyear Türkiye, İzmit fabrikasındaki faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı.
Goodyear'in konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi: “Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Nisan 2024 tarihli kararı uyarınca, İzmit fabrikamızda stok ayarlaması amacıyla 3 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilmesine karar verilmiştir.”