Google, 23 milyar dolarlık satın alıma hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl Microsoft, 70 milyar dolarlık bir yatırımla oyun dünyasında büyük ses getiren Activision satın alımı gerçekleştirmişti. Şimdi ise Google, dev bir anlaşma ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Alphabet, Wiz’i satın almayı hedefliyor ve bu adım, teknoloji sektörü için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Merkezi New York’ta bulunan Wiz, yapay zeka tabanlı bulut siber güvenlik çözümleri sunarak gerçek zamanlı tehdit tespiti ve müdahale hizmetleri sağlıyor. Microsoft ve Oracle gibi büyük teknoloji firmalarıyla işbirliği yapan Wiz, özellikle büyük ölçekli kurumsal müşterilere yönelik teknolojik hizmetler sunuyor.

2023 yılında yaklaşık 350 milyon dolar gelir elde eden Wiz, Fortune 100 listesinde yer alan şirketlerin yüzde 40’ı ile çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde 12 milyar dolar değerlemeyle 1 milyar dolarlık bir özel yatırım turu gerçekleştirmişti.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Wiz, Microsoft ve Amazon gibi çeşitli bulut hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yapıyor ve Morgan Stanley, DocuSign gibi birçok büyük müşteriye hizmet veriyor. Şirketin ABD ve Avrupa pazarlarında toplam 900 çalışanı bulunuyor ve 2024 yılında dünya genelinde 400 yeni istihdam oluşturmayı planlıyor.

Alphabet ve Wiz, anlaşma hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olsalar da, anlaşmanın yakın zamanda resmi olarak duyurulması bekleniyor.