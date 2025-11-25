Google hisseleri 2025’te kazandırdı

  1. Ekonomim
Google hisseleri 2025'te yüzde 70'e yakın getiri sağladı.

Google hisseleri, yeni yapay zekâ modeli Gemini 3'ün olumlu karşılanmasıyla birlikte güçlü bir yükseliş sergiledi. Şirketin hisseleri, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 70'e varan bir getiri sağladı.

Dün itibarıyla yüzde 6,3 primle 318,6 dolardan kapanan Google hisseleri, kapanış sonrası işlemlerde de yüzde 3'ten fazla ek artış kaydetti. Yılın başından bu yana hissede yaşanan toplam getiri yüzde 68,3 seviyesine ulaşırken, sadece geçtiğimiz hafta yatırım yapanlar 5 günde dolar bazında yüzde 11,8'lik önemli bir getiri elde ettiler.

