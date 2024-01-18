Google, YouTube'da 100 çalışanı işten çıkardı

The New York Times, YouTube'un operasyon ve içerik oluşturucu yönetim ekiplerindeki çalışanlara işlerine son verildiğinin söylediğini, ayrıca işten çıkarmaların öncelikle YouTube'un içerik oluşturucularına destek sağlayanları etkilediğini bildirdi.

Son işten çıkarmalar, Google'ın organizasyonunda yeniden yapılanmaya gittiği bir dönemde gerçekleşti.

İşten çıkarmalar sürecek

The Hill'e konuşan bir sözcü, Google'ın geçen hafta Google Asistan üzerinde çalışan yüzlerce çalışanı ve Google'ın bilgi ve bilgi ürünleri ekiplerinde çalışan yüzlerce çalışanı işten çıkardığını söyledi ve ancak sayı belirtmeyi reddetti.

Sözcü ayrıca geçen hafta yaptığı açıklamada, Google'ın dijital hizmetler ve ürün alanından birkaç yüz çalışanın daha işten çıkarıldığını ve merkezi mühendislik ekibindeki birkaç yüz pozisyonun da ortadan kaldırılacağını söyledi.