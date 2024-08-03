Google’dan geri adım: Reklamını kaldırdı

Google, yapay zeka sohbet robotu Gemini’nin reklamını gelen tepkiler nedeniyle yayından kaldırdı. CNBC-e’de yer alan habere göre, Google, yapay zeka botu Gemini için 2024 Paris Olimpiyatları'na özel bir reklam hazırlamıştı. Ancak şirket, reklamın, otantiklik yerine otomasyonu öne çıkardığı yönündeki tepkilerin ardından reklamını yayından kaldırdı.

'Sevgili Sydney' başlıklı reklamda, bir kızın babası, ABD'li engelli koşucu ve sprinter Sydney McLaughlin-Levrone'a mektup yazmasına yardımcı olması için Gemini'yi kullanıyordu.

Baba, "Gemini, kızımın Sydney'e ne kadar ilham verici olduğunu anlatan bir mektup yazmasına yardım et" diyor ve ardından reklam kızın mektubu yazdığı görüntülerle devam ediyor. Reklam, küçük kızın pistte koşarken gösterildiği ve "Gemini'den küçük bir yardım" yazısıyla sona eriyor.

Google sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Reklam, yayınlanmadan önce iyi test edilmesine rağmen, geri bildirimleri dikkate alarak, reklamı Olimpiyat döngümüzden kaldırmaya karar verdik" dedi.

Google, Gemini uygulamasının yazma fikirleri için bir "başlangıç noktası" sağladığını belirtti. Şirket daha önce reklamı savunmuştu. Ancak eleştiriler devam etti.

Syracuse Üniversitesi S.I. Newhouse İleri Medya Okulu'ndan profesör Shelly Palmer, "Google'ın reklamını yaptığı geleceği tamamen reddediyorum" yorumunu yaptı.

Apple reklamı da geri çekilmişti

Yaratıcı görevleri yapay zeka ile değiştirmeyi teşvik eden reklamlar nedeniyle eleştirilen tek şirket Google değil. Apple da yakın zamanda, müzik aletlerini ve boya kutularını ezerek yeni iPad Pro'yu tanıttığı bir reklam nedeniyle özür dileyerek reklamı televizyondan çekmek zorunda kaldı.

OpenAI teknoloji şefi Mira Murati, yakın zamanda yaptığı açıklamada, yapay zekanın bazı yaratıcı işlerin ortadan kalkmasına neden olacağını, ancak bunların bazılarının zaten olmaması gerektiğini söylemişti.