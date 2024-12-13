GÖRSENTAM, ‘G-STATION’ı distribütörlüklerle ihraç edecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Beş yıl önce TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan GÖRSENTAM Tarım Teknolojileri, tarımsal işletmeler ve çiftçiler için uzaktan algılama ve yapay zeka tabanlı çözümler geliştirmek için çalışmalarına devam ederken ‘G-STATION’ isimli tarımsal uyarı ve tahmin istasyonlarının da kurulumuna devam ediyor. GÖRSENTAM tarafından geliştirilen ve yüzde 75 oranında yerliliğe sahip istasyon aracılığı ile tarımsal zararlıların tespiti ve zirai mücadele konusunda çiftçilerin yönlendirilmesi sağlanıyor. İstasyon ayrıca değişken iklim koşulları ile zararlının tarladaki evrelerinin tespiti, yapay zeka ile işlenmesi ve saatlik veriler halinde çiftçiye iletilmesi gibi kritik veri işleme yetenekleri ile de üretimde verimliliğe katkı sunuyor.

Şirket olarak Türkiye’de aktif 90 istasyona ulaştıklarını ve bu sayının artması adına pazarlama faaliyetlerine 2025’te hız vereceklerini belirten GÖRSENTAM Tarım Teknolojileri Kurucusu Mert Demirel, “İlk yatırım turumuzda elde ettiğimiz finansman ile piyasanın değişken koşullarına karşı kendimizi korumak adına hammadde ve stok yatırımı yapmıştık. Şimdi de melek yatırım ağları aracılığı ile ikinci yatırım turuna başladık. Bu yatırım turundan gelecek finansman ile de pazarlama faaliyetlerimize hız vererek bölge temsilciliklerimizi oluşturacağız. Operasyonel anlamda da kendimizi güçlendirerek aktif istasyon sayımızı artırmak istiyoruz. Ayrıca Türki Cumhuriyetler ile ihracata başlamayı hedefliyoruz. İhracat konusunda distribütörlükler de vermeye hazırız” dedi.

“1 yılda maliyetini karşılıyor”

Yılda 2 bin istasyon üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Demirel, “Geliştirdiğimiz üründe donanımın yanı sıra yazılımı da bize ait. Ortalama olarak 100 dekar alan için 1 istasyonun yeterli olduğunu gözlemledik. Düz arazilerde bu rakamı 200 dekara kadar çıkarabiliyoruz. Sensör ve çip gibi zorunlu donanımlar hariç kalan tüm bileşenleri kendimiz üretiyoruz. İlk aşamada hedefimiz araziden veri toplayan il tarım müdürlükleri ve büyük zirai işletmeler. Sahadaki aktif cihazlarımızdan elde ettiğimiz verilerle cihazın kendisini 1 yılda karşıladığını gözlemledik. Tüm sistemi arazide kullanılacağı için uzun ömürlü olarak tasarladık. 2 yıl kullanım ve ilave 8 yıl daha parça temin garantisi veriyoruz. İstasyonumuz İPS68 sertifikası ile su ve toza dayanıklı bir yapıda. Ayrıca sahadan gelen veriler ile birlikte cihazımızdaki geliştirmelere ve yazılım güncellemelerine sürekli devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Doğru ilaç kullanımına yönlendiriyor”

İstasyonların sim kart ile çalıştığını ve minimum 2G bağlantıya sahip alanlarda sürekli bulut sistemleri ile bağlantılı olarak çalıştığını söyleyen Mert Demirel, “Araziden gelen iklim verilerinin yanı sıra cihazın yanında bulunan tuzak sistemi ile arazideki zararlıların tespit edilip döngüsünün hesaplanması zirai mücadele için çok kıymetli. Sistem bu verileri toplayıp cep telefonundaki bir uygulama ile üreticiye bildirirken alması gereken aksiyonlar hakkında da bilgi veriyor. Bu sayede doğru aşamada doğru ilaçlama yapılarak hem ciddi bir kaynak tasarrufu sağlanıyor hem de aşırı ilaç kullanımı sebebiyle oluşan kalıntı problemi ürünlerde görülmüyor. Bu da üreticiye ürünlerini daha kolay satma imkanı verirken ürünlerin ihracatı sırasında oluşan sorunları da minimalize etmeye katkı sunuyor” dedi.

Tarım sektöründeki çiftçilerin teknolojik adaptasyonun eğitim durumları nedeniyle zor olduğunu ve bu durumu değiştirmek adına bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Demirel, tarımsal tahmin ve uyarı sistemlerinin çiftçiye sunulacak hibe destekleri kapsamında yer almasının hem saha verimliliği hem de ürün kalitesi için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.