Graintürk Holding yatırımlarına hız verdi

GrainTürk Holding’in %100 bağlı ortaklığı Özova Tarım A.Ş.’nin halka arz çalışmaları hakkında konuşan CEO Onur İçcan; ‘’Tarım faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirdiğimiz Özova Tarım’ın halka arz çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne dahil olan Özova Tarım’ın İzahname onay başvurusu da SPK’ya yapıldı. Bu halka arz ile birlikte özellikle tarım alanındaki yatırımlarımıza hız verecek ve ürün çeşitliliğimizi arttırarak bölgeye yeni bir istihdam ve kaynak yaratacağız. Dikey entegrasyon yatırımları ve mevcut yatırımların geliştirilmesi konusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. ‘’ diye aktardı.

326 Mw büyüklüğünde yenilenebilir enerji güneş ve rüzgar santralleri yatırımı

GrainTürk Holding CEO’su Onur İçcan “Halka arz sonrası gerçekleştirmiş olduğumuz enerji şirketi satın alımıyla toplamda 326 Mw’lık bir büyüklükte yenilenebilir enerji yatırımının ortağı konumuna geldik. Şanlıurfa‘nın Viranşehir bölgesinde toplamda 130 Mw lık GES yatırımının 2025 yılı nisan ayı itibarıyla 50 Mw lık kısmı üretime başladı. Toplamda yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana yayılan bu proje tamamlandığında tek alanda kurulu Türkiye’nin dördüncü en büyük Güneş Enerji Santrali olma özelliğini taşıyacaktır. Afyon ve Manisa bölgesinde toplamda 78 Mw’lık depolamalı RES projesinin önlisanslarını almış bulunuyoruz.20 Mw’lık Diyarbakır depolamalı GES projesi de lisans aşamasında. Söz konusu projelerin toplam yatırım bedelinin 250 milyon USD civarında olmasını planlanıyoruz.” diye konuştu.

Halka arz sonrası tarım alanındaki faaliyetleri kapsamında 75 bin ton lisanslı depo kapasitesini 2 katından fazla oranda arttırarak 155 bin ton seviyesine çıkaran GrainTürk Holding’in bölge çiftçisinin ve halkının daha hızlı bir şekilde kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten İçcan: ‘’Toplamda 220 bin tonluk depolama kapasitesinin önümüzdeki süreçte hem lisanslı hem de serbest depolamada kapasitesini arttırmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızı çeşitlendirmek ve kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmak amacıyla Bursa’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olan konut ve AVM projesinde toplamda yaklaşık 6500 metrekarelik 46 adet bağımsız bölüm7 milyon ABD Doları yatırım bedeli ile satın alınmıştır.”

Deprem bölgesinde New Tower İş ve Yaşam Merkezi yatırımı

Deprem bölgesinin daha hızlı kalkınması ve ekonomik faaliyetlerin hızlıca toparlanması adına yapılan New Tower yatırımını tamamladıklarını aktaran İçcan; ‘’ Projemizde toplamda 23 bin metrekare satılabilir alan mevcut. Satışlarımıza 2025 yılı nisan ayı itibariyle başlamış bulunmaktayız. Toplamda 1.2 Milyar TL gelir hedefimiz bulunmakta. Bu yatırımımızdan elde edeceğimiz geliri stratejik sektörlerdeki yeni yatırımlarımızda kullanmayı hedefliyoruz‘’ dedi.

Hatay’da ilk ve tek makarna fabrikası

İçcan, yaptıkları yatırımların çeşitliliği ile ilgili Pastanza Gıda A.Ş.’nin kuruluşunda %50 oranında ortak olduklarını belirtirken, kalan payın Lydia Holding ile Enver Çevik ortak olduğunu dile getirdi. Hatay’da en büyük makarna üretim fabrikasının kurulması için çalışmaların başladığını paylaşan İçcan “Türkiye makarna ihracatında dünyada 2. sırada yer alıyor. Hatay'ın kıymetli topraklarından aldığımız verimlilikle bu pazarda önemli bir oyuncu olmak adına bölgedeki makarna fabrikası yatırımlarımızı 2026 ‘nın ilk yarısında tamamlayacağız” dedi.

GrainTürk Holding’in 2023 konsolide karının 510 milyon TL olduğunu söyleyen İçcan “2024 konsolide karımız 832 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılında enerji ve gayrimenkul yatırımlarımızın geri dönüşü ve duran varlık yatırımlarımızın katkısıyla ciromuzun 7 milyar TL seviyelerine çıkmasını ve karımızın buna paralel olarak artış göstereceğini ön görüyoruz ‘’ dedi.

GrainTürk Holding CEO’su Onur İçcan'dan Türkiye ekonomisi ile ilgili kısa bir değerlendirme " Orta Vadeli Programa göre Türkiye ekonomisi hedeflerine ulaşacak. Döviz kuru ve enflasyonda ciddi yükselişler gözlenmiyor. Ayrıca ABD tüm dünyaya yüksek vergi tarifeleri uygularken, Türkiye yüzde 10 gümrük vergisi sınıfında kaldı. Özellikle tarım alanında büyük fırsat var. Türkiye'den ABD'ye yapılacak ihracat kanallarında genişleme bekliyoruz." dedi.