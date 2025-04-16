Yazlık bölgelerde konut talebi canlanıyor

Emlakjet’in mart ayına ait konut piyasası raporu, konut fiyatlarının bölgesel olarak farklı hareket ettiğini gösteriyor. Aylık fiyat değişimlerine göre Adana, %5’lik artışla en yüksek artışı yaşayan il oldu. Onu %3’lük artışlarla Aydın ve Muğla izledi. Sahil kentlerinde devam eden yazlık talebin etkisi bu illerdeki yükselişi destekliyor.

İstanbul ve Mersin’de fiyatlar %2 oranında arttı; bu iki şehirde talep hem iç göç hem de yatırımcı ilgisiyle şekilleniyor. Ankara ve Konya’da %1’lik sınırlı artış gözlemlenirken; İzmir, Bursa ve Antalya’da ise fiyat değişimi yaşanmadı.

Bu tablo, büyükşehirlerde fiyat artışlarının yavaşladığına, buna karşın bazı bölgelerde konut talebinin canlı kaldığına işaret ediyor. Özellikle yaz aylarına yaklaştığımız bu dönemde, Ege ve Akdeniz kıyılarında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Adana’daki dikkat çekici yükseliş ise bölgesel projeler, iç göç ve yatırım ilgisinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde mart ayında 110 bin 795 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında artarak 110 bin 795 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Yabancılara mart ayında bin 574 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 oranında azalarak bin 574 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 635 ile İstanbul, 496 ile Antalya ve 141 ile Mersin oldu.

Kullanıcıların %45’i satılık konut arıyor, %70’i ilan sitelerini tercih ediyor

Emlakjet’in mart ayı kullanıcı anketine göre, gayrimenkul arayışında olan katılımcıların büyük bir bölümü satılık konut arayışında. Ankette katılımcılara “Hangi tür gayrimenkul arayışındasınız?” sorusu yöneltildi. Yanıtlara göre kullanıcıların %45’i satılık konut, %30’u ise kiralık konut arayışında olduğunu belirtti. Arsa veya tarla arayanların oranı %9 olurken, ticari mülk ya da iş yeri arayışı %3 seviyesinde kaldı. Katılımcıların %13’ü ise diğer gayrimenkul türlerini tercih ettiğini ifade etti. Bu dağılım, özellikle satılık konuta olan talebin öne çıktığını, yatırım amaçlı ya da alternatif gayrimenkul türlerine yönelik ilginin ise daha sınırlı kaldığını gösteriyor.

Ankette katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise “Gayrimenkul aramalarınızı en çok hangi kanal üzerinden yapıyorsunuz?” oldu. Kullanıcıların %70’i ilan sitelerini birincil arama kanalı olarak tercih ederken, %23’ü Google aramaları üzerinden ilerlediğini belirtti. Sosyal medya platformları %3’lük bir pay alırken, kendi emlak ofisi aracılığıyla araştırma yapanların oranı %4 olarak ölçüldü. Bu sonuçlar, dijital platformların gayrimenkul arayışında merkezi bir rol üstlendiğini ortaya koyarken, kullanıcıların güncel, erişilebilir ve filtrelenebilir bilgiye olan ihtiyacını da net bir şekilde yansıtıyor. Aynı zamanda bu eğilim, dijital deneyimi iyileştirmeye yönelik beklentilerin sektör oyuncuları açısından önemini koruduğunu gösteriyor.

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, konu ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Emlakjet.com üzerinden gerçekleştirdiğimiz anket, platformumuzu ziyaret eden kullanıcıların büyük çoğunluğunun ilan sitelerini birincil araştırma kanalı olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Bu da gayrimenkul arayışında dijital platformlara duyulan güvenin altını çizerken, bizler için de kullanıcı deneyimini sürekli geliştirme sorumluluğunu beraberinde getiriyor. Ayrıca, sonuçlar gayrimenkul sektöründeki dijital dönüşümün hızla arttığını ve kullanıcıların daha fazla dijital hizmet talep ettiğini gösteriyor. Bu da sektördeki tüm oyuncular için dijital çözümler geliştirmek adına büyük bir fırsat sunuyor’’dedi.