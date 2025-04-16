PO/Marine, MED ECA uyumlu denizcilik yakıtı ULSFO ikmallerine başladı

1 Mayıs 2025 itibarıyla Emisyon Kontrol Bölgesi (MED ECA) olarak tanımlanacak Akdeniz bölgesinde, yüzde 0,10 oranından fazla sülfür içeren denizcilik yakıtlarının kullanımına izin verilmeyecek. Petrol Ofisi Grubu'nun denizcilik yakıtlarındaki lider markası PO/Marine, bu düzenlemeye uyum kapsamında 15 Nisan 2025 tarihinde, ECA uyumlu yüzde 0,10 sülfür içerikli ULSFO (Ultra Düşük Sülfürlü Yakıt) ikmalini başarıyla tamamladı.

"Denizcilik sektöründeki liderlik misyonumuzu, yalnızca pazar payımızla değil, sektöre yön veren yenilikçi adımlarımızla da güçlendiriyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız, “Denizcilik sektöründeki liderlik misyonumuzu, yalnızca pazar payımızla değil, sektöre yön veren yenilikçi adımlarımızla da güçlendiriyoruz. MED ECA uyum sürecinde Türkiye'de yüzde 0,10 sülfür içerikli denizcilik yakıtı ikmalini başarıyla tamamlamamız, bunun somut bir göstergesi. Daha önce de ülkemizin ilk VLSFO ikmalini gerçekleştirerek, sektörümüzde bir ilke imza atmıştık. ULSFO ikmalimizle de Türkiye'de denizcilik yakıtları alanında standartları belirlediğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Akdeniz'in Emisyon Kontrol Bölgesi kapsamına alınması sadece bölgesel değil, küresel denizcilik için de tarihi bir dönüm noktası niteliğinde. PO/Marine olarak, bu dönüşümün sadece bir parçası değil, aynı zamanda öncülerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Denizcilik sektörünün geleceğine yön veren, çevre dostu ve regülasyonlara tam uyumlu hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.