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Güler Yatırım Holding’ten yenilenebilir enerjiye yatırım

Güler Yatırım Holding bünyesindeki ASY Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilir enerji üretimi için güneş enerjisi yatırımlarına hız verdi. Bu kapsamda Astronergy Türkiye yerli üretim güneş paneli anlaşması yaparak güneş enerjisi santrallerinde Astronergy’nin yerli üretim yüksek verimli N-Type TOPCon 4.0 güneş panellerini kullanacak.

Haber Merkezi
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Güler Yatırım Holding’ten yenilenebilir enerjiye yatırım
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Finans, enerji ve sağlık sektörlerinde önemli yatırımları bulunan Güler Yatırım Holding'in enerji alanındaki şirketlerinden ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., güneş paneli tedarikinde yeni bir anlaşmaya imza attı. Şirket, tesislerinde kaliteden ödün vermeden Astronergy'nin yerli üretim güneş panellerini kullanma kararı aldı.

ASY Yenilenebilir Enerji, bünyesinde bulunan tesislerin yenileme ve kapasite artırım çalışmalarında Astronergy'nin yerli üretim 16BB N-Type TOPCon 4.0 teknolojisine sahip yerli üretim güneş panellerini kullanacak. Bu iş birliği, yenilenebilir enerji alanında yerli üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir enerji dönüşümü açısından önem taşıyor.

"Astronergy ile yaptığımız bu iş birliği hem yerli üretimi destekleme stratejimize hem de ileri teknoloji kullanımı hedeflerimize uygun bir adım"

Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asiye Güler, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızda kalite ve sürdürülebilirlik bizim için her zaman öncelikli olmuştur. Astronergy ile yaptığımız bu iş birliği hem yerli üretimi destekleme stratejimize hem de ileri teknoloji kullanımı hedeflerimize uygun bir adımdır. ASY Yenilenebilir Enerji'nin performansını ve verimliliğini artıracak bu yatırımla, ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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