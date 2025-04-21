Strateji ve Bütçe Başkanlığı Gaziantep’in 65 projesini onayladı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Şahin, 1 yılda şehre kazandırılan GAZİRAY’ın yerli ve millî tren setleri, toplam 16 MW’lık güneş enerjisi santralleri, BÜSEM, Nizip ve 6 Şubat Gençlik Merkezleri, Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi, Kayna Sabun ve Pekmez Hanı, trafik düzenlemeleri, HAYDİ projeleri, 80 kilometre sıcak asfalt ve 180 kilometrelik sathi kaplama gibi çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sunumda ayrıca yapım ve projelendirme çalışmalarının devam ettiği Düzbağ İçme Suyu Barajı, Çetintepe Barajı Su Temini, Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi, 4 yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, metro projesi, 25 elektrikli otobüs ve 12 şarj istasyonu, Dülük-OSB Tüneli, köprülü kavşak ile yol çalışmaları, yeşil yaşam koridorları, Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu ve Hayriye Deniz İleri Yaş Hizmet Merkezi ile yürütülen birçok çalışmanın son durumu aktarıldı.

“Gaziantep Avrupa Birliği’ne girdi”

Başkan Şahin konuşmasında 10 yıllık emek ile Avrupa’nın en büyük ödülü olan 2025 Europe Prize ödülünü Gazi şehrin aldığını hatırlatarak, “Ülke Avrupa Birliği’ne girmeye çalışırken bu şehir Avrupa Birliği’ne girmişse bu Fatma Şahin’in başarısı değil hepimizin başarısı, bu şehrin, üst düzey yöneticilerinin, vakıf medeniyetinin başarısıdır” diye konuştu.

Şahin, Gaziantep’in en eski 9’uncu yerleşim alanı olduğunu ve ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin en önemli eserlerine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Suriye meselesinde en zoru geride bıraktık, şimdi onlar geri dönmek istiyor. Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk. Bize düşen her sabah kalkıp işimizi iyi yapmak” dedi.

OSB Arıtma Tesisi ve Nizip Çayı Eylem Planı kapsamında açıklamada bulunan Şahin, “Atılan su yönetmeliğe uygun ama ağacı kurutuyor, balığı öldürüyor. Yüksek arıtmaya geçmezse sanayi 2026’da yeşil sertifika almayacak. Çok büyük bir yatırım. Onlara göre yönetmeliğe uygun ama doğayı kirletiyor. O zaman o Mezopotamya’nın, Doğu Akdeniz’in, Barak’ın gücünü nasıl kullanacağız. İki yıl içinde bu şehirde Nizip Çayı’yla ilgili bir sorun kalmıyor. OSB de yeşil sertifikaya geçiyor” ifadelerini kullandı.

“İşçinin hem konforlu, hem ucuz, hem de maaşının yükseleceği bir modele geçeceğiz”

Yerli ve millî tren setlerinin gelmesiyle GAZİRAY’ın günlük yolcu taşıma kapasitesinin 60 bine çıktığını ifade eden Şahin, “15 dakikada bir GAZİRAY çalışacak. İşçi servisleri çok fazla şehirde. Havayı kirletiyor. Bunları çekmemiz lazım sahadan. Trafiği rahatlatmak için, havayı rahatlatmak için. İşçinin hem konforlu hem ucuz hem de maaşının yükseleceği bir modele geçeceğiz” diye aktardı.

Şehrin konut sorununa karşı yürütülen projeleri aktaran Başkan Şahin, “GBB Konut olarak her 6 ayda bir konut yapıyoruz. Kuzeyşehir ve Güneyşehir’de yaşayan kişilerin sayısı 140 bin – 128 bin. Şehirde hâlâ 100 bin konut açığı var. Kira fiyatlarının düşmesini istiyorsak, arz-talebi dengelememiz lazım. Bir taraftan Suriyeliler dönüyor. Oradan çıkan yerleri kentsel dönüşümleri hızlandırmamız lazım. Şehri 2029’a hızlı bir şekilde hazırlamamız lazım. 387 konut tamamlandı, her 6 ayda bir konut yapımına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’e 126 kilometrelik yeni çevre yolu yapılacak

Yeni planlanan çevre yolu için çalışmalar hakkında bilgi veren Şahin, “Projesini başlattık. Karayollarının gündemine aldık. Kuzeyşehir’in üstünden Güneyşehir’in etrafına ikinci çevre yolunu yaptığımızda artık alternatifimiz olacak” dedi.