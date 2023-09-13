Günsan’da üst düzey atama

Anahtar priz serileri, grup priz, otomatik sigortalar, kompakt şalterler, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarları gibi elektrik tesisat ekipmanları üreten, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ulaştıran Günsan Elektrik’te üst düzey bir atama gerçekleşti. Günsan’ın Satış Direktörü sektörün deneyimli ismi Ali Çetindal oldu.

2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Çetindal, kariyerine Schneider Electric’te Proje Satış Mühendisi olarak başladı. Çetindal, 2014 yılında Bursa Bölge Satış Müdürü olarak atandı. Son olarak 2020 yılından itibaren Schneider Electric’te Türkiye Pano ve Müteahhit Kanalı Satış Müdürü görevini sürdürdü. Ağustos ayı itibarıyla Günsan’ın yeni Satış Direktörü olan Çetindal, Bayi Satış Yönetimi, Dış Ticaret Satış Yönetimi, Proje Kanalı Satış Yönetimi ve Günsan Elektrikçi Kanalı’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını yürütecek.