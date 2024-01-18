Hager, İtalyan Pmflex’i satın aldı

Dünya genelinde 14 bin üzerinde çalışanı, 2,8 milyar euro cirosu, 22 üretim merkezi bulunan ve 136’dan fazla ülkeye ürün ve hizmetlerini ulaştıran Almanya merkezli Hager Grup, Avrupa'nın önde gelen elektrik tesisatı boru üreticilerinden İtalyan Pmflex’i satın aldı.

Hager Grup, bu yatırımla birlikte kablo kanalları sistemlerindeki portföyünü güçlendirerek, müşterilerinin elektrik altyapı sistemlerine tek noktadan çözüm sağlayacak.

“Altyapı sistemlerinde daha kapsamlı çözümler sunacağız”

Satın almaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hager Grup Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, "Hager Grup olarak, akıllı evler, bina otomasyonu, güvenlik ve kablo sistemleri ile enerji yönetim ve dağıtım sistemlerinde liderliğimizi sürdürerek önemli başarılar elde ediyoruz. Sektördeki liderliğimizi daha da ileri taşıma hedefi çerçevesinde, Avrupa'nın önde gelen elektrik tesisatı boru üreticisi Pmflex’i bünyemize katarak bu alandaki etkinliğimizi daha da güçlendirdik. Bu satın alma ile birlikte Pmflex'in çözüm gücünü de bünyemize katarak entegre bir marka haline geldik. Böylece, konut ve ticari yapıların enerji alt yapısının tarafında tek marka olarak kapsamlı çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Bu stratejik yatırım ile kablo kanalları sistemini daha da geliştirecek ve müşterilerimize tüm altyapı sistemlerinde kapsamlı çözümler sunma kapasitemizi artıracağız.” diye konuştu.