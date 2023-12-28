Haier, Türkiye’yi Avrupa’daki üretim üssü olarak belirledi

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Yerel ve global pazarlara hizmet etmek amacıyla Eskişehir’deki üretim kampüsünde bin 800 'den fazla kişiye istihdam sağlayan Haier, son 5 yılda 100 milyon Euro’dan fazla yatırım ile hayata geçirdiği kurutma makinesi ve bulaşık makinesi yatırımlarının yanı sıra 2 Ar-Ge merkezi ile 600 bin metrekarelik alanda yılda 6 milyon parça üretim kapasitesine ulaştı. Eskişehir’in stratejik konumu, önemli ticari merkezlere yakınlığı ve yan sanayi ağının güçlülüğü gibi avantajları nedeniyle Türkiye’yi Avrupa’daki üretim üssü olarak belirleyen firma, yatırımlarına devam ediyor.

Pişirici Ürünler Fabrikası ile 2 bin 500 kişilik istihdam yaratacak

2024 yılında son teknolojiyi bünyesinde barındıran Pişirici Ürünler Fabrikası’nı açmaya hazırlanan Haier, bu aksiyon ile montaj, test ve istatistik süreçlerinde artan otomasyon seviyelerine ulaşarak yılda 1 milyon 600 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. Eskişehir'deki endüstriyel ayak izini daha da genişletmeyi hedefleyen şirket, yeni açılacak Pişirici Ürünler Fabrikası ile birlikte 2 bin 500 den fazla kişiye istihdam sunacak. Haier için bir kilometre taşı niteliğinde olan bu yatırımlar, Türkiye'yi şirket için Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi konumuna getirmekle kalmayıp, şirketin akıllı ev çözümleri için ilk tercih olma yönündeki vizyonunu destekliyor. ISO 9001 sertifikalı bu üretim tesislerinde üretilen ürünler, odak noktası Avrupa olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor. Haier, 2022 yılı itibariyle 329 milyon 958 bin dolarlık ihracat hacmiyle alanında 8'inci, Türkiye sıralamasında ise 68’inci büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında staj ve istihdam imkanı sağlıyor

Üretim yatırımlarının yanı sıra istihdam alanında da bulunduğu lokasyonun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Haier, proje ve fikir geliştirme süreçlerine de destek veriyor. Bu kapsamda İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’nda binden fazla kursiyer istihdam eden Haier, Eskişehir bölgesindeki üniversiteler ile yakın işbirliği içerisinde olup, son dönemde stratejik işbirliği anlaşmaları gerçekleştirdi. Üniversite - Sanayi işbirliği kapsamında; İşletmede Mesleki Eğitim (İME) programı ile bölgede ilk kez meslek yüksek okullarına uzun dönem staj ve istihdam imkânı sağlayan şirket, PTS (Proje Tabanlı Stajyer) programı ile de ağırlıklı olarak mühendislik öğrencilerine uzun dönem staj ve istihdam imkânı sunuyor. Haier, ayrıca üniversite kariyer günleri etkinlikleri, söyleşiler, fabrika teknik gezileri, üniversiteler ile bilimsel akademik çalışmalar, üniversite öğrencileri için Haier Akademi sertifika programları, “Let the Journey Begin” yaz staj programları, uzun dönem staj programları ve yeni mezun bench programları ile hem üniversite öğrencilerine, hem de üniversite mezunlarına istihdam sağlamaya devam ediyor.

Çatı GES ile 3 bin 200 ton karbondioksitin doğaya salınmasını engelleyecek

Üretim faaliyetlerinde sürdürülebilirlik ve temiz enerji kaynaklarını odak noktasına koyan Haier, üretmiş olduğu tüm ürün gruplarında enerji verimliliğini önceliklendirerek sürdürülebilirlik taahhüdü doğrultusunda üretim süreçlerinde çevresel ayak izini azaltmaya yönelik emisyon azaltma çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda Bulaşık Makinesi Fabrikası’nın çatısına kurulu gücü 5,24 MW olan Güneş Enerjisi Santrali projesini hayata geçiren Haier, yıllık yaklaşık 3 bin 200 ton karbondioksitin doğaya salınmasını engelleyecek. Yenilenebilir enerjinin operasyonlardaki payını 2025 yılına kadar en az yüzde 60'a çıkarmayı hedefleyen firma, böylece karbon ayak izini ve çevresel etkisini önemli ölçüde azaltmayı planlıyor. Türkiye'deki Yeni Yeşil Saha Üretim Kampüsü’nü şirketin çevresel ayak izini azaltmaya yönelik sürdürülebilirlik taahhüdü doğrultusunda güneş panelleri ile donatan Haier, ayrıca robotların dahil olduğu tam otomasyona sahip gelişmiş üretim süreçleri ile faaliyet gösteriyor. Yüzde 100 otomatik ölçüm sistemleri ile otomatik sızıntı tespiti yapan firma, gelişmiş teknoloji ve komponentler çerçevesinde sürdürülebilirlik için yüzde 50 enerji verimliliği sağlayan ürünler sunuyor.

Terra Carta Mührü almaya hak kazandı

Çevre dostu yaklaşımı ve dünyanın geleceği için gerçekleştirdiği insiyatifler doğrultusunda, global ölçekte geçerli Terra Carta Mührü’nü almaya hak kazanan Haier, bu özel mühre, geri dönüşüm süreçlerine verdiği önem, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, ürünleri aracılığıyla akıllı bağlantı ve nesnelerin internet sistemiyle kurduğu yenilikçi teknolojik sistemler sebebiyle layık görüldü.