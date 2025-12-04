Halk Bankası tahvil ihracı için 3 bankaya yetki verdi

Halk Bankası, dolar cinsi ve ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracı için Citi ve ICBC Standard Bank'ı yetki verdi.

Banka’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Yönetim Kurulumuzun 08.04.2025 tarihli kararına istinaden, yurt dışında ihracı planlanan 1 milyar USD'ye kadar yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.05.2025 tarihinde onaylanan ihraç belgesi kapsamında, ABD Doları cinsinden ve ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) tahvil ihracı için Bankamız, Citi ve ICBC Standard Bank'ı yetkilendirmiştir.