Hareket Proje Taşımacılığı'nda üst düzey atama gerçekleşti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hareket, küresel lojistik ve proje yönetiminde çok yönlü liderlik deneyimine sahip Mustafa Şener'in İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını duyurdu. Bu atama, Hareket'in küresel büyümeyi hızlandırma, yenilikçi yönetim uygulamalarını benimseme ve sektörde öncü konuma ulaşma hedeflerini yansıtıyor.

Mustafa Şener, uluslararası pazarların karmaşık dinamiklerini çözüm odaklı yaklaşımla yöneten, dönüşüm süreçlerine liderlik eden ve organizasyonel mükemmeliyeti sürekli ileriye taşıyan bir profesyonel olarak tanınıyor.

Yeni görevinde, Hareket'in Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Yöneticisi (CEO) ile yakın işbirliği içinde çalışacak. Ayrıca şirketin stratejik hedeflerine yön veren ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi destekleyen yönetim yapılarının oluşmasına rehberlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hareket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, Mustafa Şener'in aralarına katılmasının, Hareket'in küreselleşme yolcuğunda önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kendisi, sahip olduğu derin tecrübesi ve ilham verici liderlik anlayışıyla şirketimizin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek, büyümeyi dönüşümle birleştirerek, sektördeki liderliğimizi kalıcı hale getirecek. Mustafa Bey ile birlikte şirketimizin gelecek vizyonunu yeniden tanımlamaktan ve yeni başarılara imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şener de, "Hareket gibi küresele ilham veren bir şirketin parçası olmaktan onur duyuyorum. Bu kritik dönüşte, şirketimizin köklü mirasını geleceğe taşımak, yeniliklere liderlik etmek ve dönüşümcü bir büyümeyi hayata geçirmek için kararlıyım." değerlendirmesinde bulundu.